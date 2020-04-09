Пожар на борту: 50 лет назад погибла подводная лодка К-8

Советская атомная подводная лодка К-5 проекта 627А "Кит" (того же проекта, что и погибшая К-8).

Полвека тому назад случилось ЧП на атомной подводной лодке Северного флота К-8. При пожаре в Бискайском заливе погибли 52 человека. Командиру подводной лодки К-8 капитану 2 ранга Всеволоду Бессонову присвоили звание Героя Советского Союза (посмертно). Погибших подводников наградили орденами Красной Звезды, удостоили наградами и оставшихся в живых.

К-8 - советская атомная подводная лодка проекта 627А "Кит". Ее заложили 9 сентября 1957 года в Северодвинске. В состав Северного флота субмарина вошла уже 31 августа 1960-го. Но буквально с самого начала лодку преследовали неприятности. Через полтора месяца после принятия на вооружение в Баренцевом море случилась авария - в одном из реакторов произошла утечка теплоносителя. Случился выброс радиоактивного газа. У трех военнослужащих выявили видимые признаки острой лучевой болезни, получили дозы и другие. Подобные ЧП происходили еще два раза.

В 1970 году К-8 находилась на боевом дежурстве в Средиземном море. В Северной Атлантике решили устроить крупнейшие за всю историю учения и посвятить их 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, которое отмечалось 22 апреля. Начать планировали 14-го. В учениях должна была участвовать и К-8.

Вечером 8 апреля субмарина находилась севернее Азорских островов на глубине 160 метров. При всплытии под перископ для сеанса радиосвязи возник пожар в рубке гидроакустиков. Рубка располагалась в центральном посту субмарины.

Сразу же прозвучал сигнал тревоги. Началась борьба за живучесть корабля. Через пять минут лодка уже была в надводном положении. Но пожар распространялся по воздуховодам.

Геройски погиб состав первой смены главной энергетической установки атомной подлодки. Они ценой собственной жизни успели заглушить ядерные реакторы и предотвратить возможность теплового взрыва. Это инженер-капитан 3-го ранга Валентин Хаславский, инженер-капитан-лейтенант Александр Чудинов и старшие инженер-лейтенанты Георгий Шостаковский и Геннадий Чугунов.

Командир К-8 капитан 2 ранга Всеволод Бессонов отобрал 21 члена экипажа. Они остались на субмарине, остальных выживших при пожаре эвакуировали на болгарский теплоход. Моряки до последнего боролись за спасение лодки в условиях сильного шторма. Но 12 апреля 1970 года подлодка потеряла продольную остойчивость и затонула, погибла вся боевая смена.

Всего погибли 52 человека из 125 членов экипажа. К-8 затонула на глубине 4680 метров на расстоянии 490 километров к северо-западу от Испании.

Командира подводной лодки Всеволода Бессонова представили к званию Героя Советского Союза. Госкомиссия признала правильными все действия команды в борьбе за живучесть корабля.

О погибших членах экипажа К-8 в Мурманской области помнят. В бывшей Гремихе, а теперь Островном назвали улицу в честь капитана 2 ранга Всеволода Бессонова, его имя носит и средняя школа № 1 в городе Льгов Курской области. В Островном есть и улица имени корабельного врача Арсения Соловья. Он во время пожара на К-8 отдал свой дыхательный аппарат прооперированному им до ЧП старшине Юрию Ильченко. 30-летний врач посмертно награжден орденом Красной Звезды.

Светлана Цыганкова