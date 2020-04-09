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Военное обозрение

Польские Ми-24 улучшат израильскими системами

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Источник изображения: https://www.defence24.pl/

Израильский концерн Rafael подписал с компанией PCO соглашение, предусматривающее организацию в Польше совместного производства электрооптических поисково-прицельных систем типа Toplite. Ими планируется оснащать ударные вертолеты Ми-24 в процессе модернизации винтокрылых машин.

Указанные фирмы сотрудничают с 2011 года. Одна из модификаций Toplite с того времени устанавливалась на вертолеты W-3PL Głuszec. Как утверждается, прицелы данного семейства полностью интегрированы с многоцелевым ракетным комплексом Spike. Одна из его версий – Spike-LR – уже производится по лицензии в Польше на заводе Mesko. Rafael предлагает перенести сюда выпуск других вариантов оружейной системы, которые потребуются при обновлении Ми-24.

EOS Toplite предназначена для обнаружения неприятеля, целеуказания и управления огнем из различных видов оружия. В настоящее время представители данного семейства используются в более чем 20 странах мира. Архитектура Toplite открыта для внесения изменений, что позволяет адаптировать её к конкретным боевым задачам.

Улучшение «ударников» Ми-24 предлагалось в различных вариантах. Один из них подразумевает установку ракет Spike-ER и –LR, 70-мм ракетной установки производства Mesko и ПУ с ракетами Piorun типа «воздух-воздух».

Источник изображения: https://www.defence24.pl/

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Польша
Продукция
Spike NLOS
Ми-24
Компании
MESKO
Rafael
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