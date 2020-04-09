США грозят Саудовской Аравии выводом американской армии и комплексов ПВО

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Соединенные Штаты могут вывести с территории Саудовской Аравии подразделения американской армии и средства ПВО, если Эр-Рияд не договорится с Москвой о стабилизации цен на нефть. Соответствующий законопроект подготовлен в Сенате США, сообщают американские СМИ со ссылкой на информированные источники.

Законопроект, предусматривающий вывод армии США и средств ПВО с территории Саудовской Аравии подготовили сенаторы-республиканцы Кевин Крамер и Дэн Салливан. Согласно новому закону, в случае если Эр-Рияд и Москва не договорятся о снижении нефтедобычи для стабилизации мировых цен на нефть, США выведут из королевства личный состав армии США, зенитно-ракетные комплексы Patriot и комплексы противоракетной системы THAAD. При этом подчеркивается, что выведенная техника и армейские подразделения могут быть размещены на территории другой страны в данном регионе.

Сенаторы намерены провести телефонный разговор с официальными лицами Саудовской Аравии через два дня после запланированной встречи ОПЕК+, на которой Эр-Рияд и Москва будут договариваться о сокращении добычи. По сведениям СМИ, в ходе переговоров планируется обсудить стабилизацию мировых нефтяных рынков, другие подробности не приводятся.

Кстати, ранее сообщалось, что представителей США на встречу ОПЕК+, которая должна пройти 9 апреля, не пригласили.