Секретную карту можно будет получить только в «секретном военном Интернете»

Российские военнослужащие получат в свое распоряжение «облачные атласы».

Формированием топографического онлайн-хранилища занимается сейчас Минобороны. В нем будут храниться карты всех масштабов, а также 3D-модели местности. Сейчас оперативный доступ к подобной информации есть у штабов военных округов, армий и дивизий. Но уже в ближайшее время его получат бойцы разведывательных групп, которые находятся в тылу противника.

Как рассказал «Известиям» источник в оборонном ведомстве, первый этап создания базы электронных карт уже завершен. Действует она только в военном интернете - коммуникационной системе, которую официально называют «Закрытый сегмент передачи данных» (ЗСПД).

В современных условиях управление войсками, а также планирование операций невозможны без актуальных карт, отметил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

По его словам, карта - основной рабочий инструмент командира. Только с ее помощью можно точно установить районы и рубежи, которые должны занять войска. При планировании действий офицер или генерал первым делом должен определить свое место дислокации. Все остальные шаги предпринимаются исходя из этого. Словесное описание местности здесь не подойдет - вероятность ошибки, которая приведет к потери управления, очень велика. Новые технологии помогут командирам получать карты практически моментально - это серьезно улучшит управляемость войсками.