Трамп разрешил продажу авиадвигателей для COMAC C919 в Китай: версия о причине

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Из Китая приходят сообщения о том, что американская компания General Electric получила от администрации США разрешение на экспорт в КНР авиационных двигателей для пассажирских авиалайнеров COMAC C919. Напомним, что ранее в Белом доме говорили о нежелании поддержать такую сделку, аргументируя это тем, что Китай может получить новейшие технологии в авиационном двигателестроении и ими воспользоваться в дальнейшем в своих интересах.

Например, как отмечали в администрации Трампа, получение американских двигателей позволит китайцам повысить уровень конкуренции с Boeing, особенно если учитывать ситуацию, в которой оказался Boeing 737 MAX после ряда выявленных недоработок.

Теперь же, как сообщается, GE получила экспортное разрешение, после чего сможет экспортировать свои авиадвигатели для нужд китайских самолётостроительных предприятий.

Китай готов закупить у американской компании двигатели CFM LEAP-1C для своих узкофюзеляжных пассажирских самолётов.

Теперь президент США решил «пойти на уступки» и заявил, что не собирается действовать в ущерб американским компаниям, работающим на прибыль.

Трамп:

Я уверен, что Китай купит наши авиационные двигатели. Ведь они лучшие в мире. При этом мы не приносим в жертву нашу национальную безопасность. Мы только выиграем от этого.

А в самой General Electric ранее объявили о вынужденных мерах по сокращению штата в связи с кризисом. По данным американских СМИ, в авиационном бизнес-сегменте, в сфере обслуживания и ремонта компания вынуждена уволить около 2,5 тыс. сотрудников в течение 3 месяцев.

Из этого можно сделать вывод о причинах разрешения на продажу авиадвигателей. Для Трампа такое разрешение становится мерой вынужденного характера, ведь иначе GE могла бы столкнуться с ещё большими проблемами, теперь же у компании будет крупный китайский заказ.