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Известия.ru

Боевики оставили иностранные боеприпасы в бункере в сирийском Идлибе

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Источник изображения: Фото: РЕН ТВ

Боевики оставили боеприпасы в бункере под одним из жилых домов в поселке Хан-аль-Сибиль в Иблибской зоне деэскалации.

Хан-аль-Сибиль освободили недавно, сейчас в поселке работают саперы, присутствие которых требуется почти в каждом доме. В одном из подвалов обнаружился бункер, в котором боевики оставили тайник полный боеприпасов.


Среди обнаруженных снарядов противопехотные мины с возможностью дистанционного подрыва, а также пояс смертника с шариками в роли поражающих элементов. Военные уверены, что боевик намеревался вернуться сюда и устроить теракт, но склад был вовремя обнаружен.

При этом в Хан-аль-Сибиле нашли несколько подобных бункеров. Отмечается, что все они построены по одному образцу: сверху это мирный сельский дом, но внизу убежище, в котором можно практически автономно жить некоторое время.

Полковник инженерных войск Хаду Ясер рассказал, что саперы приступили к работе сразу после того, как армия освободила район, чтобы найти все снаряды, оставшиеся от боевиков и помочь жителям быстрее вернуться в свои дома.

7 апреля сообщалось, что сирийскиe военнослужащие нaшли в освобожденном от боевиков поселке Урeм под Алеппo пoлицейский участок c камерами, где террористы пытали задержанных.

По информации российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, за последнее время на территории Сирии восстановлены сотни образовательных и медицинских учреждений, отремонтировано более 1,2 тыс. км дорог, более 14 тыс. промышленных предприятий. В настоящее время в 345 населенных пунктах ведутся работы по восстановлению и ремонту 2,7 тыс. жилых домов, сотен школ, дошкольных и медицинских учреждений, 90 культовых сооружений.

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