Подбить, как в Сирии, новый "Панцирь-СМ" уже не получится

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"
Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ" имеет значительно более высокие тактико-технические характеристики по сравнению со своим предшественником.
Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"
Усовершенствованные прицельные системы позволяют обнаруживать различные цели, в том числе малоразмерные на значительных расстояниях. Причем проведены работы по улучшению параметров помехозащищенности.
Также создана новая скоростная зенитная ракета. Для борьбы с беспилотниками будет применяться более дешевая малогабаритная ракета.
Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"
В качестве платформы выбран новейший четырехосный автомобиль высокой проходимости К-53958 "Торнадо" с бронированной кабиной.
Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"
Все эти усовершенствования, в том числе с учетом выявленных и устраненных в ходе боевой эксплуатации недостатков, делают "Панцирь-СМ" одним из лучших комплексов ПВО ближнего действия.
Боевая машина была впервые открыто продемонстрирована в минувшем году на Международном военно-техническом форуме "Армия - 2019".