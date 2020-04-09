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Вестник Мордовии

Подбить, как в Сирии, новый "Панцирь-СМ" уже не получится

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Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ" имеет значительно более высокие тактико-технические характеристики по сравнению со своим предшественником.

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Усовершенствованные прицельные системы позволяют обнаруживать различные цели, в том числе малоразмерные на значительных расстояниях. Причем проведены работы по улучшению параметров помехозащищенности.

Также создана новая скоростная зенитная ракета. Для борьбы с беспилотниками будет применяться более дешевая малогабаритная ракета.

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

В качестве платформы выбран новейший четырехосный автомобиль высокой проходимости К-53958 "Торнадо" с бронированной кабиной.

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Все эти усовершенствования, в том числе с учетом выявленных и устраненных в ходе боевой эксплуатации недостатков, делают "Панцирь-СМ" одним из лучших комплексов ПВО ближнего действия.

Боевая машина была впервые открыто продемонстрирована в минувшем году на Международном военно-техническом форуме "Армия - 2019".

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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Торнадо
Проекты
БПЛА
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