Второй этап реабилитации космонавта Скрипочки на Земле перенесут из-за коронавируса

Космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка перед пуском ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз ТМА-20М» с космодрома Байконур.

Представитель Центра подготовки космонавтов отметил, что второй этап реабилитации обязательно будет проводиться "в соответствии с руководящими документами"

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Второй период реабилитации космонавта Олега Скрипочки в Краснодарском крае после возвращения с Международной космической станции (МКС) на Землю будет отложен на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил ТАСС представитель Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

"18 мая в санатории города Дагомыса (Краснодарский край - прим. ТАСС) планировался второй этап реабилитации космонавта Скрипочки. В связи со сложившейся обстановкой он будет перенесен на более поздний срок", - отметили в ЦПК.

По словам представителя Центра подготовки космонавтов, второй этап реабилитации обязательно будет проводиться "в соответствии с руководящими документами".

Сразу после возвращения членов экипажа МКС на Землю начинается острый период реабилитации. Он проходит в обсервации под присмотром специалистов. Позже у космонавтов обычно начинается второй этап реабилитации - в санатории. Возвращение "Союза МС-15" на Землю с космонавтом Роскосмоса Олегом Скрипочкой и астронавтами NASA Джессикой Меир и Эндрю Морганом запланировано на 17 апреля.