Авиационный полк ЮВО на Кубани получил на вооружение новейший штурмовик Су-25СМ3

Штурмовик Су-25СМ3 во время лётно-тактических учений в Краснодарском крае.

Ростов-на-Дону. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Штурмовая авиация Южного военного округа пополнилась новейшим модернизированным самолетом Су-25СМ3, поступившим в авиационный полк на Кубани, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Совершив перелет с завода-изготовителя на аэродром постоянного базирования в авиационную часть 4-й армии ВВС и ПВО в Краснодарском крае, самолет преодолел более 800 км", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представителями инженерно-технических служб авиационной части проверена готовность всех агрегатов и механизмов самолетов к эксплуатации в заданных режимах. Это уже пятая поставка самолетов такого типа в авиационные части ЮВО, где общее количество "Грачей" превысило два десятка единиц.