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Интерфакс-АВН

Авиационный полк ЮВО на Кубани получил на вооружение новейший штурмовик Су-25СМ3

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Штурмовик Су-25СМ3 во время лётно-тактических учений в Краснодарском крае
Штурмовик Су-25СМ3 во время лётно-тактических учений в Краснодарском крае.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Ростов-на-Дону. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Штурмовая авиация Южного военного округа пополнилась новейшим модернизированным самолетом Су-25СМ3, поступившим в авиационный полк на Кубани, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Совершив перелет с завода-изготовителя на аэродром постоянного базирования в авиационную часть 4-й армии ВВС и ПВО в Краснодарском крае, самолет преодолел более 800 км", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представителями инженерно-технических служб авиационной части проверена готовность всех агрегатов и механизмов самолетов к эксплуатации в заданных режимах. Это уже пятая поставка самолетов такого типа в авиационные части ЮВО, где общее количество "Грачей" превысило два десятка единиц.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Су-25
Компании
Минoбороны РФ
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