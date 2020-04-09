Госпитальное судно «Иртыш» будет задействовано в борьбе с пандемией

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что 7 апреля 2020 года в Москве в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоялось селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Госпитальное судно "Иртыш" проекта 320/2 Тихоокеанского флота ВМФ России во Владивостоке, 28.12.2018 (с) Виталий Аньков / РИА Новости

Прежде чем приступить к рассмотрению вопросов, обозначенных в повестке дня, Министр обороны предложил обсудить тему, к которой сейчас приковано всеобщее внимание - распространение коронавирусной инфекции.

"Напомню, что в соответствии с поручением Правительства в Министерстве обороны развёрнут оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения в Вооружённых Силах новой коронавирусной инфекции. В объединениях, соединениях, воинских частях и организациях работают оперативные группы", - сообщил Сергей Шойгу.

Он отметил, что для выявления вирусоносителей и оперативного реагирования сформировано 49 подвижных санитарно-эпидемиологических групп. Определён алгоритм работы должностных лиц по организации профилактических мер.

"Важнейшей государственной задачей, которую мы сейчас решаем, является строительство и ввод в эксплуатацию 16 многофункциональных медицинских центров в Западном, Южном, Центральном и Восточном военных округах, - добавил глава военного ведомства. - На эти цели Министерству обороны выделено 8,8 млрд рублей. Подрядные организации уже приступили к работам на площадках в 16 военных госпиталях. Строительство идёт в соответствии с планами-графиками. Объекты будут введены в эксплуатацию в период с 20 апреля по 15 мая".

В ходе совещания Министр обороны поручил командующим Восточным военным округом и Тихоокеанским флотом совместно с Главным военно-медицинским управлением в течение 10 суток нарастить емкость госпитального судна "Иртыш" до 450 мест для размещения на нем неинфецированных больных с целью разгрузки лечебных учреждений Министерства обороны на Дальнем Востоке и подготовить их для возможного приема больных с признаками коронавирусной инфекции.

Генерал армии Сергей Шойгу также напомнил, что 28 марта завершилась внезапная проверка, в ходе которой повышалась готовность органов военного управления, соединений, воинских частей и медицинских организаций к локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения инфекций.

Все привлекаемые силы и средства успешно справились с поставленными задачами.

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