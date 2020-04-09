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Тихоокеанские корветы в первом дальнем походе

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1 апреля 2020 года Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов "Совершенный" и "Громкий" проекта 20380 вышел из Владивостока для решения задач длительного плавания в дальней морской зоне. Это первый совместный дальний поход обоих корветов проекта 20380 Тихоокеанского флота, построенных на АО "Амурский судостроительный завод" в Комсомольске-на-Амуре и введенных в строй в 2017-2018 годах.

Корвет "Совершенный" проекта 20380 Тихоокеанского флота ВМФ России при прохождении Цусимским проливом в Восточно-Китайское море, 03.04.2020 (с) министерство обороны Японии

6 апреля 2020 года министерство обороны Японии сообщило, что 3 апреля "два российских фрегата типа "Стерегущий", пройдя Цусимским проливом курсом на юго-запад и вошли в Восточно-Китайское море. Российские корабли при этом сопровождались эскадренным миноносцем DD 157 Sawagiri и базовыми патрульными самолетами Lockheed P-3C Orion Военно-морских Сил самообороны Японии.

Корвет "Громкий" проекта 20380 Тихоокеанского флота ВМФ России при прохождении Цусимским проливом в Восточно-Китайское море, 03.04.2020 (с) министерство обороны Японии

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Япония
Продукция
P-3 Orion
Компании
Lockheed-Martin
АСЗ
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
20380 Корвет-1
ТОФ
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