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Украина импортировала 37 БМП-1 из Польши

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Украинский государственный концерн "Укроборонпром" 7 апреля 2020 года сообщил, что украинская государственная компания "Укрспецэкспорт", входящая в состав ГК "Укроборонпром", начала процесс поставки министерству обороны Украины 37 единиц боевых машин пехоты БМП-1 для нужд вооруженных сил Украины.

Доставленные на Украину из Польши боевые машины пехоты БМП-1 (с) ГК "Укроборонпром"

Машины доставлены на Украину на прошлой неделе с опережением предусмотренного государственным контрактом срока. Со 2 апреля начата техническая инспекция партии. Поставки для министерства обороны Украины проходят по контракту в рамках государственного оборонного заказа.

ГК "Укрспецэкспорт" обеспечила поставку БМП-1, несмотря на введение в странах происхождения и транзита техники ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19.

"Поставщик и министерство обороны максимально способствовали в исполнении этого важного для обороноспособности государства контракта. Без синергии совместных действий в нынешних условиях выполнять такие заказы трудно: рынки, где традиционно продается военная техника и вооружение, работают нестабильно, в связи с закрытием границ большинства стран мира вопрос физических международных поставок также значительно осложнился. И тем не менее, для концерна принципиально выполнить все обязательства перед государством в рамках уже подписанных контрактов и доставить нужную военным технику вовремя. 37 боевых машин пехоты вооруженные силы получат вовремя", - прокомментировал начало поставок генеральный директор концерна "Укроборонпром" Абромавичюс.

Комментарий bmpd. Согласно сообщению коллеги [b]diana_mihailova [/b], данные БМП-1 приобретены Украиной в Польше. О заключении контракта на поставку 37 БМП-1 сообщалось в отчете о ходе и результатах выполнения программы деятельности Кабинета Министров Украины в 2019 году.

Доставленные на Украину из Польши боевые машины пехоты БМП-1 (с) ГК "Укроборонпром"

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Украина
Продукция
БМП-1
Компании
Укроборонпром
Укрспецэкспорт
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
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