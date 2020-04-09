TVP Info (Польша): Балканы выходят из-под контроля России. В очереди на вступление в ЕС стоят Украина и Грузия

Если бы сейчас в Европе проходили учения «Защитник Европы 2020», то польские СМИ трубили бы о непобедимой мощи НАТО на их примере. Но учения отменены, а о силе НАТО поляки теперь рассказывают на примере вступления в альянс Северной Македонии. И делают из этого «исторического события» выводы о поражении России на Балканах.

Североатлантический альянс обладает реальной силой и может привлечь новых членов. Он активно действует, реагирует на угрозы и выполняет обещания, а поэтому пользуется доверием жителей стран-членов и кажется России серьезной угрозой. Расширение НАТО на Балканы, которое привело к принятию в ряды организации 30-го члена, Северной Македонии, а также налаживание сотрудничества с Грузией и Украиной Кремль трактует как свое поражение.

Пандемия коронавируса немного подпортила церемонию принятия Северной Македонии в состав Альянса, однако, в любом случае появление македонского флага у его штаб-квартиры воспринималось как историческое событие. Йенс Столтенберг подчеркнул, что эта балканская страна вступила в НАТО благодаря своей решимости, упорству и обязательствам провести реформы. "В такие времена, как нынешние, друзья и союзники стали важнее, чем когда-либо ранее. Сейчас у Северной Македонии появились самые лучшие в мире друзья и союзники", - говорил он.

"Теперь мы не одни. Благодаря членству в НАТО наше будущее будет стабильным и безопасным", - подчеркнул, в свою очередь Зоран Тодоров - поверенный в делах Постоянного представительства Македонии при НАТО.

Президент Польши Анджей Дуда приветствовал Северную Македонию словами: "Сейчас сложный для мира период, но трансатлантическая семья становится сильнее". "Я с нетерпением буду ждать сейчас присоединения Северной Македонии к Европейскому союзу", - написал он в Твиттере, обращаясь к своему коллеге Стево Пендаровскому.

Польский МИД отметил, что это шаг "служит доказательством жизнеспособности политики открытых дверей Альянса и положительным сигналом для всех тех государств, которые хотели бы вступить в эту организацию".

Это отнюдь не пустые слова, призванные затушевать какую-то неприглядную действительность, которую недавно пытался обрисовать Эммануэль Макрон, рассказывая о "смерти мозга" НАТО. Критика, обрушившаяся на него в том числе со стороны его главной союзницы, канцлера Ангелы Меркель, кажется, привела его в итоге в чувства. В действительности единственная цель французского президента состояла в том, чтобы указать на все слабые стороны Альянса (склонив его тем самым смягчить курс в отношении России), найти партнеров для создания "европейской армии" и окончательно избавиться от влияний США в Европе. Третий пункт интересует одного из самых антиамериканских, а одновременно пророссийских политиков на старом континенте в первую очередь.

В последние годы мы наблюдали массированную кампанию по обвинению Дональда Трампа в том, что он выступает "человеком Путина", однако, именно американский лидер, используя сильные выражения, призывает укреплять НАТО и нести за него совместную ответственность. Это, разумеется, вызывает раздражение в Берлине и Париже. Они слышат, что должны соблюдать договоренности по объему расходов и не заводить тесных отношений с Москвой, но не могут найти убедительных аргументов для возражения. Абсурдно, в конце концов, состоять в организации, чья задача заключается в защите от российской агрессии, а одновременно совершенно спокойно расшатывать европейскую солидарность и укреплять сотрудничество с Кремлем, как это делает, например, Германия в рамках проекта "Северный поток - 2".

Альянс между тем не имеет ни малейшего намерения смягчать курс в отношении Москвы, менять свои планы и в целом реагировать на заявления Кремля, который убеждает, что он стал жертвой агрессивной натовской политики. В действительности Россия хочет заставить НАТО отказаться от укрепления восточного фланга и увеличения численности американского контингента в Польше.

В последнее время россияне, невзирая на пандемию коронавируса, наращивают свои силы в Калининградской области, у границы с Украиной и в Черном море. Они все чаще нарушают воздушное пространство стран Балтии и даже устраивают провокации с участием своих кораблей в районе канала Ла-Манш. Несмотря на действующий режим прекращения огня в Донбассе, Россия продолжает оказывать помощь сепаратистам и делать вид, что она не имеет отношения к продолжающемуся уже несколько лет конфликту, который она сама спровоцировала. Кроме того, она вводит новые законы в Крыму, ограничивая права украинцев и татар: на этот раз она хочет лишить права владеть землей всех, кто не имеет российского гражданства. Также она продолжает использовать агрессивную риторику и распространять дезинформацию, в том числе нацеленную против Польши.

Альянс не делает вид, что он не замечает агрессивных действий Москвы, а, напротив, подчеркивает: несмотря на пандемию наши силы находятся в состоянии готовности, а с российской дезинформацией и манипуляциями мы ведем борьбу. В том, что НАТО - это не бумажный тигр, а реальная сила, убедились не только македонцы, которые ради присоединения к Альянсу и перспектив сближения с Европейским союзом были готовы пойти на огромные уступки в отношении блокировавших этот процесс греков, но и жители других стран-членов, питающие в большинстве своем к этой организации доверие. При этом следует подчеркнуть: Скопье решился на свой шаг, прекрасно осознавая, что Россия подобных вещей не прощает.

Как пишет варшавский Центр восточных исследований, вступление Северной Македонии в НАТО стало четким сигналом, свидетельствующим о закреплении Альянса на Балканах. Россия, которая в то же самое время не смогла склонить Белоруссию пойти на интеграцию, в свою очередь, потерпела поражение.

"В 2017 году к НАТО присоединилась Черногория. Официально за рамками организации остаются сейчас только Сербия, Босния и Герцеговина, а также Косово. Две первые, однако, ведут с Альянсом интенсивное сотрудничество, а на косовской территории располагается база американских войск "Бондстил". Решение о присоединении Македонии к НАТО перечеркивает российские планы по созданию в регионе находящейся в дружественных отношениях с Москвой группы нейтральных в военном плане государств во главе с Сербией", - подчеркивается в докладе Центра.

Россия продолжает считать Балканы своей сферой влияния и использует ее, в частности, для того, чтобы шантажировать Запад при помощи локальных конфликтов, как это имеет место, например, в Косово. Боясь новых войн, боев, смертей и беспорядков, а что за этим следует, дестабилизации региона и появления наплыва мигрантов, Европа готова в таких ситуациях идти на уступки в отношении выступающего в роли "переговорщика" Кремля.

С этой точки зрения привлечение Скопье на сторону Запада - это огромный успех, который служит прекрасным ориентиром как для стран региона, так и для Украины или Грузии, большинство жителей которых тоже выступают за интеграцию с ним. К сожалению, на пути реализации их устремлений стоит агрессивная Россия, которая готова пойти на многое, лишь бы им помешать. Поэтому такое большое значение в этой игре приобретает Польша, активно выступающая за вступление в ЕС и НАТО стран Юго-Восточной Европы.

Петар Петрович (Petar Petrović)