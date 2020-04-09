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Известия.ru

Космический грузовик Dragon вернулся на Землю

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Грузовой космический корабль Dragon успешно приводнился в Тихом океане. Он завершил месячную миссию на Международной космической станции (МКС), сообщила частная компания SpaceX на своей странице в Twitter.

Корабль покинул станцию утром во вторник, его возвращение на Землю длилось чуть более пяти часов. Он доставил около двух тонн груза, среди которых — результаты научной работы, оборудование с МКС.


Dragon — единственный беспилотный корабль, способный доставлять материалы с МКС на Землю. В декабре глава SpaceX Илон Маск заявил, что компания запустит в первый раз корабль Crew Dragon с экипажем на борту к МКС не раньше весны 2020 года.

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Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
2020-й год
МКС
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