Космический грузовик Dragon вернулся на Землю

Грузовой космический корабль Dragon успешно приводнился в Тихом океане. Он завершил месячную миссию на Международной космической станции (МКС), сообщила частная компания SpaceX на своей странице в Twitter.

Корабль покинул станцию утром во вторник, его возвращение на Землю длилось чуть более пяти часов. Он доставил около двух тонн груза, среди которых — результаты научной работы, оборудование с МКС.

Dragon — единственный беспилотный корабль, способный доставлять материалы с МКС на Землю. В декабре глава SpaceX Илон Маск заявил, что компания запустит в первый раз корабль Crew Dragon с экипажем на борту к МКС не раньше весны 2020 года.