Войти
ТАСС

Ученые заявили, что суперлуние позволит увидеть все шесть зон посадок "Аполлонов"

451
0
0
Астронавт Базз Олдрин на Луне, 1969 год
Астронавт Базз Олдрин на Луне, 1969 год.
Источник изображения: © Neil Armstrong/NASA via AP

Текущее суперлуние даст астрономам любителям возможность в очередной раз убедиться, что Нил Армстронг, Базз Олдрин и другие астронавты действительно совершали экспедиции на поверхность Луны

ТАСС, 7 апреля. Все шесть зон посадки миссий программы "Аполлон" будут очень хорошо видны на поверхности Луны во время сегодняшнего суперлуния благодаря почти идеальному уровню их освещенности Солнцем. Об этом во вторник сообщило онлайн-издание Space.com

Суперлуние - заурядное астрономическое явление, когда полнолуние совпадает с моментом наибольшего сближения Луны и Земли. В подобные моменты времени Луна кажется наблюдателям на Земле на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно.

Это связано с тем, что орбита Луны имеет не идеально круговую, а эллиптическую форму, в результате чего спутница Земли периодически отдаляется от нашей планеты и затем сближается с ней. В момент максимального сближения, которое астрономы называют пергиеем, она находится примерно на 50 тысяч километров ближе, чем в апогее, точке максимального удаления от Земли.

Несмотря на огромное внимание прессы и публики, суперлуния происходят достаточно часто - последнее подобное событие произошло всего месяц назад, девятого марта, а самая яркая и большая "суперлуна" освещала небеса Земли в середине ноября 2016 года. Подобные события, вопреки устоявшимся представлениям, никак не влияют на частоту землетрясений, здоровье людей и другие аспекты жизни человечества.

Текущее суперлуние, как отмечает Space.com, даст астрономам любителям возможность получить очень четкие фотографии и детально рассмотреть все шесть зон посадок спускаемых модулей программы "Аполлон" и в очередной раз убедиться, что Нил Армстронг, Базз Олдрин и другие астронавты действительно совершали экспедиции на поверхность Луны.

Следующая суперлуна, последняя в этом году, взойдет на ночное небо Земли седьмого мая, когда Луна в очередной раз подойдет на максимально близкое расстояние к нашей планете. В следующем году первая суперлуна придется на конец марта, а в общей сложности за год она появится четыре раза.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
Луна
Похожие новости
03.05.2019
Бортовая инструкция Нила Армстронга и Базза Олдрина будет продана на аукционе Christie's
22.04.2019
НПО Лавочкина в 2019 году завершит разработку конструкторской документации по "Луне-Глоб"
15.04.2019
Глава ЕКА: Израиль добился отличных результатов в космосе, несмотря на аварию "Берешит"
12.04.2019
Рогозин: на космические исследования до 2025 года предусмотрено выделить 111 млрд рублей
10.04.2019
США объявили себя главными в освоении Луны
03.04.2019
Израильский зонд ведёт к Луне учёный из СССР, не верящий в эволюцию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.04 14:36
  • 1
Обстрел самолета США из гранатомета сняли на видео
  • 09.04 14:23
  • 2
Командир сверхсекретного отряда ВВС США рассказал о ненадежности советских МиГов
  • 09.04 14:06
  • 1
В МИД РФ напомнили о статусе космического пространства
  • 09.04 14:06
  • 1
Армия США получила первую партию новых снайперских винтовок M110A1
  • 09.04 14:04
  • 131
Страна не работает до 30 апреля
  • 09.04 13:58
  • 1
Нецелесообразно: кого не позовут на парад Победы
  • 09.04 13:57
  • 1
«Захват территорий»: в России оценили планы Трампа на Луну
  • 09.04 13:10
  • 115
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 09.04 13:10
  • 31
Кому выгодно убийство экономики
  • 09.04 13:10
  • 8
Перемены вместо «реформ»
  • 09.04 12:57
  • 1
Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж новой экспедиции на МКС
  • 09.04 12:41
  • 54
Мишустин предложил сконцентрировать до 2024 года закупки авиа- и автотехники, рассчитанные в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года
  • 09.04 11:20
  • 5
Новый калибр может изменить тактику боя
  • 09.04 11:15
  • 1
"Боевые баркасы": на чем украинские моряки хотят штурмовать Крым
  • 09.04 10:05
  • 9
На параде Победы покажут четыре "Кинжала"