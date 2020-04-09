Ученые заявили, что суперлуние позволит увидеть все шесть зон посадок "Аполлонов"

Текущее суперлуние даст астрономам любителям возможность в очередной раз убедиться, что Нил Армстронг, Базз Олдрин и другие астронавты действительно совершали экспедиции на поверхность Луны

ТАСС, 7 апреля. Все шесть зон посадки миссий программы "Аполлон" будут очень хорошо видны на поверхности Луны во время сегодняшнего суперлуния благодаря почти идеальному уровню их освещенности Солнцем. Об этом во вторник сообщило онлайн-издание Space.com

Суперлуние - заурядное астрономическое явление, когда полнолуние совпадает с моментом наибольшего сближения Луны и Земли. В подобные моменты времени Луна кажется наблюдателям на Земле на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно.

Это связано с тем, что орбита Луны имеет не идеально круговую, а эллиптическую форму, в результате чего спутница Земли периодически отдаляется от нашей планеты и затем сближается с ней. В момент максимального сближения, которое астрономы называют пергиеем, она находится примерно на 50 тысяч километров ближе, чем в апогее, точке максимального удаления от Земли.

Несмотря на огромное внимание прессы и публики, суперлуния происходят достаточно часто - последнее подобное событие произошло всего месяц назад, девятого марта, а самая яркая и большая "суперлуна" освещала небеса Земли в середине ноября 2016 года. Подобные события, вопреки устоявшимся представлениям, никак не влияют на частоту землетрясений, здоровье людей и другие аспекты жизни человечества.

Текущее суперлуние, как отмечает Space.com, даст астрономам любителям возможность получить очень четкие фотографии и детально рассмотреть все шесть зон посадок спускаемых модулей программы "Аполлон" и в очередной раз убедиться, что Нил Армстронг, Базз Олдрин и другие астронавты действительно совершали экспедиции на поверхность Луны.

Следующая суперлуна, последняя в этом году, взойдет на ночное небо Земли седьмого мая, когда Луна в очередной раз подойдет на максимально близкое расстояние к нашей планете. В следующем году первая суперлуна придется на конец марта, а в общей сложности за год она появится четыре раза.