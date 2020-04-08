В МИД РФ напомнили о статусе космического пространства

Космическое пространство, включая луну и небесные тела не подлежат присвоению. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства 7 апреля.

«Непонятно, по какому праву администрация США пытается отвести лишь себе лидирующую роль в формировании глобальной повестки дня по столь чувствительному международному вопросу. Мы исходим из равенства всех государств в деле исследования и использования космического пространства в мирных целях», — говорится в заявлении.

Основой для обсуждения космического пространства является договор по космосу от 27 января 1967 года, в котором закреплен принцип, что космос и небесные тела не подлежат национальному присвоению, подчеркнули в МИД. В свою очередь, Россия готова к предметному и открытому обсуждению данной темы в рамках норм международного права,

Ранее, 7 апреля, стало известно, что Трамп подписал исполнительный указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, предписывающий американской администрации противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества. Тем самым США отвергают соглашение о Луне, принятое Генасамблеей ООН.