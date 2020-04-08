Войти
Известия.ru

В МИД РФ напомнили о статусе космического пространства

122
0
0
Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Космическое пространство, включая луну и небесные тела не подлежат присвоению. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства 7 апреля.

«Непонятно, по какому праву администрация США пытается отвести лишь себе лидирующую роль в формировании глобальной повестки дня по столь чувствительному международному вопросу. Мы исходим из равенства всех государств в деле исследования и использования космического пространства в мирных целях», — говорится в заявлении.

Основой для обсуждения космического пространства является договор по космосу от 27 января 1967 года, в котором закреплен принцип, что космос и небесные тела не подлежат национальному присвоению, подчеркнули в МИД. В свою очередь, Россия готова к предметному и открытому обсуждению данной темы в рамках норм международного права,

Ранее, 7 апреля, стало известно, что Трамп подписал исполнительный указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, предписывающий американской администрации противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества. Тем самым США отвергают соглашение о Луне, принятое Генасамблеей ООН.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
ООН
Проекты
Луна
Похожие новости
11.11.2019
В шаге от ядерного ада. Ошибки, которые могли стоить человечеству жизни
20.09.2019
Инертные дела: почему на очистку мусора нет денег
23.06.2016
Наука на орбитальном уровне
27.05.2015
Венера и Марс — за один раз!
22.02.2013
Рогозин предупредил премьера о метеоритных катастрофах
22.03.2011
Рассвет в Африке
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.04 00:08
  • 21
Кому выгодно убийство экономики
  • 08.04 23:43
  • 108
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 08.04 23:38
  • 1
NFDM-360. 48 способов пинков в промежность.
  • 08.04 22:51
  • 123
Страна не работает до 30 апреля
  • 08.04 22:22
  • 1
Cumhuriyet (Турция): ошибка — давать НАТО простор для действий в Черном море
  • 08.04 22:12
  • 3
Перемены вместо «реформ»
  • 08.04 20:53
  • 50
Мишустин предложил сконцентрировать до 2024 года закупки авиа- и автотехники, рассчитанные в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года
  • 08.04 19:02
  • 2
Новый калибр может изменить тактику боя
  • 08.04 18:25
  • 8
На параде Победы покажут четыре "Кинжала"
  • 08.04 14:46
  • 1
Российские корабли установили несколько рекордов
  • 08.04 09:58
  • 2
Думская комиссия по ОПК попросила ЦБ снизить ключевую ставку на 1-1,5 п.п
  • 08.04 05:55
  • 86
Как разбить лоб «Абрамсу»
  • 07.04 17:02
  • 2
Столкновение корабля ВМС Венесуэлы с круизным лайнером сняли на видео
  • 07.04 16:00
  • 52
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 07.04 15:49
  • 26
Американский Patriot не смог полностью защитить Эр-Рияд от ракет