МИД РФ: попытка США присвоить роль лидера в освоении космоса вызывает непонимание

В комментарии российского внешнеполитического ведомства отмечается, что присвоение пространства космоса тем или иным государством противоречит существующим нормам международного права

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Намерение США закрепить за собой первенство в вопросе освоения космического пространства вызвало непонимание в МИД России.

"Непонятно, по какому праву администрация США пытается отвести лишь себе лидирующую роль в формировании глобальной повестки дня по столь чувствительному международному вопросу. Мы исходим из равенства всех государств в деле исследования и использования космического пространства в мирных целях", - говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ в связи с исполнительным распоряжением президента США Дональда Трампа о привлечении международной поддержки для добычи и использования космических ресурсов.

На Смоленской площади обратили внимание на выбранный Вашингтоном момент для публикации такого документа. "[Документ был опубликован] именно в то время, когда политические, материальные и интеллектуальные ресурсы человечества по максимуму задействованы на решение самых серьезных и насущных проблем, связанных с пандемией COVID-19", - отметили в министерстве.

В комментарии МИД РФ также отмечается, что присвоение пространства космоса, включая Луну и небесные тела, тем или иным государством противоречит существующим нормам международного права.

"Подчеркиваем, что непреложной основой такого обсуждения считаем общепризнанные принципы и нормы международного космического права, кодифицированные, в частности, в Договоре по космосу от 27 января 1967 года, в том числе принцип, в соответствии с которым космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежат национальному присвоению каким бы то ни было образом", - отметили в дипведомстве.

В Москве уверены, что наметившаяся тенденция к закреплению в политике отдельных государств подходов в вопросах создания режима исследования, освоения и использования космических ресурсов "несет в себе серьезные риски для международного сотрудничества и взаимопонимания", в частности по направлению изучения и освоения космоса. "Отмечаем насущную необходимость принятия международным сообществом коллективных действий в целях недопущения превращения космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, в арену международных разногласий и конфликтов", - заявили в ведомстве.

В МИД России подтвердили открытость к предметному обсуждению этого вопроса, но исключительно с соблюдением применимых принципов и норм международного права, в том числе в рамках ООН и ее Комитета по использованию космического пространства в мирных целях, а также приверженность широкому международному сотрудничеству как в научных, так и в юридических аспектах исследования и использования космического пространства в мирных целях. "Именно в таком ключе настроены взаимодействовать с США с опорой на накопленный десятилетиями опыт совместного освоения космоса", - заключили в дипведомстве.

Указ Трампа

Президент США подписал 6 апреля исполнительный указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, предписывающий американской администрации противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества. В документе подчеркивается, что США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятое резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1979 года.

Согласно этой резолюции, исследование и использование Луны является достоянием всего человечества и осуществляется на благо и в интересах всех стран, независимо от степени их экономического или научного развития.