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Интерфакс-АВН

Четыре корабля НАТО вошли в грузинский порт Поти

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Военные корабли НАТО в Черном море.
Военные корабли НАТО в Черном море.
Источник изображения: © Flickr / U.S. 6th Fleet

Из-за COVID-19 экипажи останутся на борту

Тбилиси. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Четыре боевых корабля Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2) во вторник вошли в грузинский порт Поти.

Как сообщает Пограничная полиция МВД Грузии, натовские корабли проведут совместные с катерами службы береговой охраны Грузии учения.

По данным МВД, в составе группы находятся: итальянский фрегат Virginio Fasan (F 591), канадский фрегат HMCS Fredericton (FFH 337), румынский ROS "Regina Maria" (F 222) и болгарский фрегат BGS "Verni" (F 42).

Сообщается, что к учениям также должен присоединиться турецкий корабль TCG Salihreis (F 246).

Между тем в погранполиции заявляют, что в связи с пандемией коронавируса COVID-19 визит кораблей НАТО осуществляется с полным соблюдением всех рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Национального центра по контролю за заболеваниями Грузии.

В сообщении говорится, что данный визит будет проходить без публичных и культурных мероприятий.

"Встречи пройдут дистанционно, в формате видео-конференции. Совместные учения содержат только маневры кораблей без взаимодействия экипажей", - отмечают в пограничном ведомстве.

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Страны
Болгария
Грузия
Италия
Канада
Румыния
Турция
Проекты
NATO
Военные учения
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