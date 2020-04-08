К разработке вакцины против коронавируса подключились российские военные

Москва. 7 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские военные участвуют в разработке вакцины против коронавируса, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Совместно с Минздравом и ФМБА России организована работа по разработке вакцин против нового коронавируса", - сказал Кириллов во вторник на совещании в Минобороны РФ.

Он сообщил, что в работе участвуют специалисты 48-го Центрального научно-исследовательского института войск РХБЗ.

По данным СМИ, в задачи 48-го ЦНИИ входит разработка медицинской защиты армии и населения от особо опасных инфекций.

"Проведена регистрация набора реагентов, разработанных совместно с научно-производственной фирмой "Синтол". Набор допущен к обращению на территории Российской Федерации", - сказал Кириллов.

По его словам, набора реагентов не требует специальных условий транспортировки, имеет более длительный срок хранения и обладает высокой чувствительностью.

Специалисты войск РХБЗ участвуют в мероприятиях по борьбе с коронавирусом в Италии и Сербии.

23 марта Кирилов сообщил журналистам, что численность войск РХБЗ - около 20 тыс. человек. По его словам, у войск РХБЗ есть 15 специальных лабораторий, одну из них направили в Италию.