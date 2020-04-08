Российские военные медики привезли в Армению тест-системы и передвижные лаборатории

Ереван. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Военно-транспортный самолет ВКС России прибыл в Ереван с военными специалистами и медоборудованием, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"В соответствии с договоренностью между министрами обороны Армении и России Давидом Тонояном и Сергеем Шойгу в Армению прибыла команда специалистов ВС России с целью содействия в организации противовирусных мероприятий", - написала Степанян на своей странице в "Фейсбуке" во вторник.

По ее словам, российские специалисты доставили в Армению передвижные лаборатории и тест-системы.

"Эти системы предоставят возможность осуществить обследования личного состава ВС Армении и 102-ой российской военной базы в Армении", - отметила Степанян.