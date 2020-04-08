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Интерфакс-АВН

Российские военные медики привезли в Армению тест-системы и передвижные лаборатории

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Флаги Армении и России
Флаги Армении и России.
Источник изображения: vpk-news.ru

Ереван. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Военно-транспортный самолет ВКС России прибыл в Ереван с военными специалистами и медоборудованием, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"В соответствии с договоренностью между министрами обороны Армении и России Давидом Тонояном и Сергеем Шойгу в Армению прибыла команда специалистов ВС России с целью содействия в организации противовирусных мероприятий", - написала Степанян на своей странице в "Фейсбуке" во вторник.

По ее словам, российские специалисты доставили в Армению передвижные лаборатории и тест-системы.

"Эти системы предоставят возможность осуществить обследования личного состава ВС Армении и 102-ой российской военной базы в Армении", - отметила Степанян.

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Армения
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Шойгу Сергей
Проекты
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