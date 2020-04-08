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Российская газета

Минобороны РФ разрабатывает лекарство против коронавируса

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Источник изображения: rg.ru

В Министерстве обороны РФ изучают эффективность лекарств против COVID-19, сообщил начальник управления войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, исследования ведут сотрудники 48-го Центрального научно-исследовательского института войск РХБЗ на специально выбранной лабораторной модели животного.

Кириллов отметил, что институт работает над созданием средств профилактики и лечения, разработки и оценки лекарственных препаратов в отношении коронавирусной инфекции.

"Проводится оценка эффективности химиотерапевтических препаратов", - сказал генерал.


Александр Степанов

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