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ТАСС

Европейское космическое агентство не комментирует указ Трампа о добыче ресурсов на Луне

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Европейское космическое агентство
Европейское космическое агентство.
Источник изображения: Kai Pfaffenbach / Reuters

В агентстве отметили, что сейчас проводят научно-исследовательскую работу в области космической деятельности, такую как проект "Луна-Ресурс", в сотрудничестве с Роскосмосом

ПАРИЖ, 7 апреля. /ТАСС/. (ЕКА) не комментирует подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.

"Европейское космическое агентство не может комментировать детали этого указа", - сказал во вторник корреспонденту ТАСС представитель пресс-службы ЕКА. "Однако агентство проводит научно-исследовательскую работу в области космической деятельности, такую как проект "Луна-Ресурс", в сотрудничестве с Роскосмосом", - напомнил он.

На сайте ЕКА отмечается, что исследование Луны - это область, которой европейское агентство придает большое значение. Проект "Луна-Ресурс", как указывается на сайте, входит в программу исследований ЕКА.

"Луна-Ресурс" - это партнерство с российским агентством "Роскосмос", которое принесет европейские технологии для точной и безопасной посадки на Луну, а также для отбора и анализа образцов лунного ландшафта", - говорится в сообщении агентства.

6 апреля Дональд Трамп подписал исполнительный указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, предписывающий американской администрации противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества. В документе подчеркивается, что США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятое резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1979 года.

Согласно этой резолюции, исследование и использование Луны является достоянием всего человечества и осуществляется на благо и в интересах всех стран, независимо от степени их экономического или научного развития.

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