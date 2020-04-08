Облачные атласы: в армии создается топографическое онлайн-хранилище

Действовать секретная база будет только в военном интернете — «закрытом сегменте передачи данных»

Российские военнослужащие получат в свое распоряжение «облачные атласы». Формированием топографического онлайн-хранилища занимается сейчас Минобороны. В нем будут храниться карты всех масштабов, а также 3D-модели местности. Сейчас оперативный доступ к подобной информации есть у штабов военных округов, армий и дивизий. Но уже в ближайшее время его получат бойцы разведывательных групп, которые находятся в тылу противника. Как рассказал «Известиям» источник в оборонном ведомстве, первый этап создания базы электронных карт уже завершен. Действует она только в военном интернете — коммуникационной системе, которую официально называют «Закрытый сегмент передачи данных» (ЗСПД).

В современных условиях управление войсками, а также планирование операций невозможны без актуальных карт, отметил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

— Карта — основной рабочий инструмент командира, — уверен эксперт. — Только с ее помощью можно точно установить районы и рубежи, которые должны занять войска. При планировании действий офицер или генерал первым делом должен определить свое место дислокации. Все остальные шаги предпринимаются исходя из этого. Словесное описание местности здесь не подойдет — вероятность ошибки, которая приведет к потери управления, очень велика. Новые технологии помогут командирам получать карты практически моментально — это серьезно улучшит управляемость войсками.

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк Источник изображения: iz.ru

С появлением электронных хранилищ отпадет необходимость заранее распечатывать карты на все случаи жизни, хранить их на складах, а в случае необходимости везти в войска грузовиками, считает военный эксперт Олег Желтоножко.

— Теперь, прибыв на новое место, командир тут же получит карту в электронном виде и сориентируется на местности, — пояснил специалист. — При необходимости ее можно будет распечатать в нужном количестве экземпляров даже в полевых условиях — такая возможность есть. В армию поступила компактная техника, позволяющая быстро это сделать.

Передача информации будет вестись по закрытым каналам, что позволит получить карты в условиях радиоэлектронного противодействия. Даже в том случае, если спутниковую навигацию подавят в районах боевых действий, резюмировал эксперт.

Информация из «облака»

Как ранее писали «Известия», Вооруженные силы РФ завершают формирование закрытого «облачного» хранилища для служебной и секретной информации. Сейчас в армии создается сеть территориально распределенных катастрофоустойчивых центров обработки данных (ТрКЦОД) — здесь как раз и будут находиться электронные карты и 3D-модели. Планируется, что ее подключат к ЗСПД.

Такая система хранения информации позволит максимально защитить данные от уничтожения. Пока будет функционировать хотя бы один сегмент ТрКЦОД, весь массив данных будет доступен пользователям.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

Каждый сегмент — это, по сути, автономный центр обработки данных. Аналогичные структуры есть у хостинг-провайдеров и операторов связи. Внутри ТрКЦОД можно будет за считаные секунды передавать огромные массивы информации. Здесь реализуют технологии big data (больших данных) и задействуют системы высокопроизводительных вычислений. Внутри сети военные развернули сервис электронной почты с защищенной передачей секретных данных, включая документы с грифом «Особой важности».

Дата-центр ТрКЦОД — это фактически непроницаемая «киберкрепость». Помещения с серверами будут иметь надежную охрану, автономное электропитание, системы охлаждения и пожарной безопасности. Доступ в них строго ограничен. Работающие с ЗСПД компьютеры защищены от подключений «посторонних» флешек и других внешних носителей. Всё программное обеспечение — исключительно российское. Получить доступ к информации в цифровом хранилище удастся только через ПК, которые сертифицированы службой защиты гостайны.

Датчики помогут

Для того чтобы войска могли пользоваться самой актуальной топографической информацией в полевых условиях, была развернута автоматизированная система сверхточных электронных карт и 3D-моделей местности «Апшеронск-2015».

При создании и обновлении электронных карт и 3D-моделей используется информация оптических, инфракрасных, лазерных и радиолокационных датчиков. Как правило, они установлены на разведывательных спутниках, боевых самолетах, беспилотниках и кораблях.

Фото: РИА Новости/Николай Хижняк Источник изображения: iz.ru

Благодаря их работе офицер может видеть на экране специального планшета или ноутбука подробную и точную цифровую карту. 3D-модели дают возможность оценить рельеф местности и учесть его особенности при ведении боевых действий. В частности, они помогают определить наиболее удобные направления выдвижения или возможные угрожаемые направления, где стоит ждать удара противника. Также это позволяет наводить на цели артиллерию и авиацию.

Основное достоинство «Апшеронска-2015» — в оперативном создании актуальной, достоверной, точной и удобочитаемой цифровой информации. Для организации взаимодействия межвидовых группировок войск и успешной работы штабов эта система может генерировать 3D-макеты местности — они особо пригодятся при разработке и ведении крупномасштабных операций.

Геопространственные информационные системы и сегодня используются при подготовке военных операций. Они позволяют обеспечить штабы и командиров актуальными, постоянно обновляемыми цифровыми картами.

Алексей Рамм, Богдан Степовой