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Рогозин показал работу в тепловом контуре

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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter видеоотчет со строительства второй очереди космодрома Восточный.

В роликах, которые чиновник выложил в сеть, особое внимание уделено стартовой площадке под тяжелую ракету «Ангара». «Работа в тепловом контуре сооружения номер 1», — говорится в подписи к одному из видео.

Также имеется ролик с комментарием «То, что под тепловым контуром сооружения номер 3». «Сооружение номер 4. Идет обратная засыпка. Температура еще низкая, но с приходом тепла пройдет дополнительная мобилизация строителей и техники. Все по плану», — говорится в последнем ролике с Восточного.

В марте Рогозин сравнил стартовую платформу плавучего космодрома «Морской старт» с «циклопическим мигрантом».

В июле 2019 года Рогозин выложил в Twitter ролик с котлованом на Восточном.

В мае 2018 года Рогозин, возглавив «Роскосмос», немедленно призвал предприятия госкорпорации найти применение ракетам семейства «Ангара».

Решение о начале работ над семейством «Ангара» принято в январе 1995 года. К настоящему времени такие ракеты совершили всего два полета (в легкой и тяжелой версиях в 2014 году), хотя согласно первоначальному плану первый пуск «Ангары» должен был произойти в 2005-м. Всего к 2014 году на создание «Ангары» у «Центра Хруничева», самого проблемного предприятия «Роскосмоса», ушло около трех миллиардов долларов. В настоящее время долговая нагрузка производителя российских тяжелых ракет превышает 80 миллиардов рублей.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
Морской старт
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