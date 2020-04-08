Российские атомные «Ясени» стали короче и острее

Атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 885М (шифр «Ясень-М») по сравнению с единственной действующей субмариной К-560 «Северодвинск» проекта 885 («Ясень») поменяют внешний вид, сообщили «Известиям» источники в оборонно-промышленном комплексе.

«Она [субмарина проекта 885М — прим. «Ленты.ру»] стала короче, ее нос заострили, а количество торпедных аппаратов уменьшили. Кроме того, подлодку оснастили установками для защиты от боеприпасов противника», — резюмирует газета.

По мнению военного эксперта Дмитрия Болтенкова, «изменение формы носа корабля может говорить о том, что в его оконечности разместили антенну более совершенного, но в то же время компактного гидроакустического комплекса».

В апреле «Известия», ссылаясь на Минобороны России, написали, что пять из семи АПЛ проекта 885 (885М), которые должен получить Северный флот Военно-морского флота страны, «в случае необходимости возьмут под свой контроль всю Атлантику и даже восточное побережье США».