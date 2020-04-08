Войти
Деловая газета "Взгляд"

Российские корабли установили несколько рекордов

225
0
0
Источник изображения: Павел Львов/РИА Новости

Экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота России установил несколько достижений, которые были записаны в Книгу рекордов Вооруженных сил России.

Все достижения были сделаны во время восьмого похода по морям Северного Ледовитого океана, который продолжался с 5 августа по 29 сентября 2019 года. Рекорды связаны с особенностями плавания в высоких широтах, пишет "СеверПост" со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Так, 20 сентября БПК "Вице-адмирал Кулаков" впервые в истории применения боевых кораблей самостоятельно форсировал пролив Ли-Смита и пролив Британский канал. Они разделяют острова архипелага Земля Франца-Иосифа.

23 сентября этот же корабль впервые в истории прошел проливом Архангельского между островами Земля Александры и Земля Георга.

22 сентября состав экипажей кораблей Кольской флотилии провел самый северный в истории хоккейный матч, который состоялся на льду одного из озер мыса Мэри Хармсуорт на острове Земля Александры. Матч прошел выше 80-го градуса Северной широты.

Отметим, что именно Северный флот проводит испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон".


Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Спорт
Страны
Великобритания
Россия
Продукция
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ГЗЛА
пр. 1155
СФ
Похожие новости
02.03.2020
Первые корабельные испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"
02.03.2020
США беззащитны: в России испытывают гиперзвуковое вооружение
15.01.2020
Какую технику получит армия России в 2020 году
15.11.2019
"Гром" грянул, НАТО перекрестилось
08.10.2018
Российское "калибростроение". Как ВМФ России положил конец гегемонии "Томагавка"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.04 06:35
  • 104
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 08.04 05:55
  • 86
Как разбить лоб «Абрамсу»
  • 08.04 04:11
  • 44
Мишустин предложил сконцентрировать до 2024 года закупки авиа- и автотехники, рассчитанные в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года
  • 07.04 20:56
  • 1
Думская комиссия по ОПК попросила ЦБ снизить ключевую ставку на 1-1,5 п.п
  • 07.04 17:02
  • 2
Столкновение корабля ВМС Венесуэлы с круизным лайнером сняли на видео
  • 07.04 16:00
  • 52
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 07.04 15:49
  • 26
Американский Patriot не смог полностью защитить Эр-Рияд от ракет
  • 07.04 15:28
  • 2
10 модернизированных Т-72Б3М получила танковая дивизия ЦВО на Урале
  • 07.04 14:31
  • 0
Apply Emirates Visa Online
  • 07.04 13:47
  • 2
Разведчик-снайпер рассказал о службе в горячих точках
  • 07.04 13:02
  • 2
Первая совместная воздушно-наземная тренировка к параду Победы прошла в Алабино
  • 07.04 12:39
  • 110
Страна не работает до 30 апреля
  • 07.04 12:11
  • 1
Начались поставки в войска танков Т-90М "Прорыв"
  • 07.04 11:55
  • 6
Разработчик колесного танка в интервью "РИА Новости" оценил его эффективность в борьбе с терроризмом
  • 07.04 11:51
  • 1
Сдерживание России — не главная цель: что мешает Украине вступить в НАТО (Апостроф, Украина)