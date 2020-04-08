Источник: Росгвардия примет на вооружение пистолет-пулемет СР-2МП

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Росгвардия ведет процедуру принятия на вооружение пистолета-пулемета СР-2МП, предназначенного для городского боя, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"В Росгвардии проводятся мероприятия по приему на вооружение войск национальной гвардии Российской Федерации 9x21-миллиметрового пистолета-пулемета СР-2МП", — рассказал собеседник агентства.

Оружие предназначено для поражения противника, в том числе в средствах индивидуальной защиты второго уровня, а также небронированном транспорте на дальности до 200 метров.

В базовом комплекте пистолет-пулемет оснащен прицелом с двумя метками: при стрельбе на 150 метров и на 200 метров.

СР-2МП "Вереск" — это модернизированная версия СР-2М, оснащенная планками Пикатинни. Кроме того, данная версия может быть оснащена глушителем.

Согласно открытым данным, пистолеты-пулеметы "Вереск" пока стоят на вооружении только у ФСБ, ФСО и спецподразделений МВД.