"Вирус косит ВСУ, командиры боятся паники": что творится в Донбассе

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Артиллерийские налеты, сожженные дома, раненые мирные жители — за минувшие выходные ВСУ 49 раз нарушили перемирие и из тяжелых вооружений обстреляли населенные пункты ДНР и ЛНР. Обстановка в Донбассе по-прежнему напряженная. О последних событиях на юго-востоке Украины — в материале РИА Новости.

Вести с фронтов

По данным силовиков из самопровозглашенных республик, украинские военные вели стрельбу почти непрерывно. Больше всего досталось ДНР — по ее территории открывали огонь 45 раз. ЛНР обстреляли четырежды. На снаряды ВСУ не скупились — били из танков, БМП, БТР, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберной "стрелковки" и 120-миллиметровых минометов.

По Донецкой народной республике в общей сложности выпустили более 320 боеприпасов. Пострадали Донецк, Спартак, Александровка, Трудовские, Старомихайловка, Зайцево, Коминтерново и Петровское. В Александровке минометным огнем уничтожен жилой дом.

Обстрелы не прекратились и в понедельник. Представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что артиллерия ВСУ нанесла удар из 82-миллиметровых минометов по линии электропередачи в районе Сосновского, полностью обесточены три населенных пункта. Всего за день украинские силовики восемь раз нарушили режим перемирия.

Если до этого на агрессию Киева в Донбассе не отвечали, то теперь, видимо, терпение иссякло. В понедельник пресс-центр штаба Операции объединенных сил Украины сообщил, что позиции ВСУ вдоль линии разграничения обстреливались 13 раз. Подчеркивается, что потерь среди силовиков нет.

Местный житель во дворе частного дома, разрушенного после ночного артобстрела Петровского района Донецка Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Аверин

Одновременно украинские военнослужащие шаг за шагом продвигаются вглубь территории ЛНР. Представитель Народной милиции непризнанной республики Яков Осадчий сообщил, что ВСУ, вопреки соглашениям, разместили бронетехнику в населенных пунктах Попасная, Новозвановка и Орехово.

Эффект коронавируса

В ход боевых действий в Донбассе вмешалась и пандемия коронавируса. Впрочем, опасность новой угрозы оценили не все. По данным Народной милиции ДНР, командир 58-й бригады ВСУ Дмитрий Кащенко заявил, что заболевших поместят на обсервацию. Однако необходимыми медикаментами военных не обеспечили. Поэтому и лечения инфицированные не получат.

Сотрудники Национальной гвардии Украины в защитных масках Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Командование отмечает, что попавшие на карантин могут не рассчитывать на премии и надбавки, а время, проведенное в изоляции, им не засчитают в срок выполнения боевых задач. Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин сообщил, что в 10-й бригаде ВСУ уже зафиксировано десять случаев заражения коронавирусом. Командование это скрывает, чтобы не допустить паники. В 54-й бригаде с подозрением на COVID-19 госпитализирован военнослужащий. При этом борьба с эпидемией в рядах ВСУ зачастую носит показной характер.

"Из числа офицеров штаба ОТГ "Север" сформирована специальная комиссия для проверки исполнения указаний по борьбе с SARS-CoV-2, — сообщил журналистам Яков Осадчий. — Выяснилось, что в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде дезинфекционные пункты — исключительно показательные и не применяются по назначению".

По сведениям очевидцев, деньги на организацию этих "потемкинских" санитарных объектов командиры собирали с подчиненных. А часть полученных средств оставили себе.

Как сообщает портал rusvesna.ru, из-за отсутствия элементарных обеззараживающих препаратов, медицинских масок и средств дезинфекции военнослужащие ВСУ проводят профилактику нетрадиционными методами. Под видом гуманитарной помощи волонтеры снабжают 10-ю бригаду крепкими алкогольными напитками, зачастую не лучшего качества.

Командование закрывает на это глаза, эпидемиологическая ситуация тем временем не улучшается, дисциплина падает.

Рост недовольства

Несмотря на очередное серьезное обострение, официально обе стороны конфликта по-прежнему выступают за его дипломатическое разрешение. Так, в минувшее воскресенье представитель ДНР в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Мирошник сообщил о встрече переговорщиков в формате видеоконференции, которая завершится 8 апреля.

"Должны согласовать новые участки разведения сил и средств на линии соприкосновения, а также определить дополнительные меры, обеспечивающие режим прекращения огня”, — написал он в своем аккаунте в соцсетях.

А среди мирных украинцев растет недовольство затянувшейся войной на юго-востоке. В выходные в Полтаве неизвестные разбили две мемориальные доски погибшим участникам так называемой Антитеррористической операции (АТО). Исполняющий обязанности городского головы Александр Шамота сообщил, что вандалы орудовали ночью. Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения.

Украинская военная техника в Донбассе Источник изображения: © Фото : Joint Forces Operation

Напомним, что в конце ноября в Полтаве уже был подобный случай. Тогда же неизвестные полностью разгромили Аллею памяти погибших бойцов.