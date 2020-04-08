В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В России завершилась модернизация одного из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М "Малка", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Уралвагонзавода" (входит в "Ростех").

У "Малки" заменили коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения, обновили приборы наблюдения, аппаратуру внутренней связи и радиостанцию. Также вместо импортных комплектующих теперь используют отечественные. Работу выполнил "Уралтрансмаш", входящий в концерн.

"Модернизация улучшила ходовые характеристики, маневренность и подвижность, командную управляемость и все основные характеристики орудия", — уточнили в пресс-службе.

Орудие уже успешно прошло полный цикл испытаний, в ходе которых специалисты проверили характеристики подвижности, надежности ходовой части, силовой установки и трансмиссии. Кроме того, протестированы надежность механизмов заряжания, прочность пушки 2А44 и системы управления огнем.

"Первый образец готов к отправке в Вооруженные силы России, а предприятие готово уже к серийной модернизации САУ 2С7М "Малка", — добавили в пресс-службе.

2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).

САУ может стрелять осколочно-фугасными снарядами, а также активно-реактивными боеприпасами. Однако главным преимуществом этого оружия является возможность использовать бетонобойные и химические снаряды, а также спецбоеприпасы с ядерным зарядом.