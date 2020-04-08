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РИА Новости

Уральский завод в десять раз увеличит производство аппаратов ИВЛ

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Аппарат для искусственной вентиляции легких
Аппарат для искусственной вентиляции легких.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в АО "КРЭТ" госкорпорации Ростех) к концу апреля в 10 раз увеличит производство аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) – до 100 единиц в сутки, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.

Предприятия Ростеха производят и поставляют на внутренний рынок линейку решений для борьбы с распространением коронавируса, в том числе аппараты ИВЛ. АО "КРЭТ" выбран поставщиком аппаратов ИВЛ для нужд региональных медицинских учреждений.

"В соответствии с распоряжением правительства от 21 марта 2020 года, предприятие должно поставить государству 5700 единиц оборудования. До распоряжения правительства РФ Уральский приборостроительный завод АО "КРЭТ" производил 10 аппаратов ИВЛ в сутки в плановом режиме. С учетом возложенных задач к концу апреля 2020 года объемы производства увеличатся до 100 единиц оборудования в сутки. Сейчас все мощности компании направлены на решение государственных задач", - говорится в сообщении.

Основным поставляемым аппаратом искусственной вентиляции легких является "Авента-М" - аппарат высокого класса для принудительного проведения дыхательного процесса в случае его недостаточности или невозможности его осуществления естественным путем. Аппарат оснащен турбиной и современным сенсорным управлением, предназначен для взрослых и детей, уточняет завод.

АО "Уральский приборостроительный завод" - одно из ведущих предприятий России по изготовлению и ремонту сложнейших гироскопических приборов и оборудования авиационного назначения, применяемого в навигационных и пилотажных системах, а также контрольно-поверочного оборудования, разработке и серийному производству медицинской техники.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,21 миллиона случаев заражения, почти 67,6 тысячи человек скончались. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КРЭТ
УПЗ (Урал)
Проекты
2020-й год
Медицина
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