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РИА Новости

МИД предупредил об угрозе киберпандемии для человечества

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Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Человечеству сегодня помимо пандемии коронавируса угрожает так называемая киберпандемия, спровоцированная негативным развитием цифровых технологий, которая может привести к военному противостоянию, заявил во вторник директор Департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских.

"По существу мы имеем дело с двумя пандемиями. Одна - это биопандемия, связанная с распространением коронавируса, гибнут люди, и сейчас это приоритетная тема. Но параллельно с ней углубляется и другая глобальная проблема и она наверняка рукотворная - это то, что я бы назвал киберпандемией. Под киберпандемией я понимаю возможность втягивания человечества в киберконфронтацию и даже кибервойну", - заявил Крутских в рамках онлайн-дискуссии клуба "Валдай".

Он пояснил, что проявлениями киберпандемии являются хакерство, кибертерроризм, кибервмешательство в частную жизнь и развитие государств. "Это все следствие развития негативных тенденций при совершенствовании кибертехнологий", - отметил Крутских.

"Сюда же я отношу и то, что ряд государств провозглашают доктрины права на нанесение так называемых упреждающих киберударов даже по потенциальному противнику, когда ничья вина еще не доказана",- добавил дипломат.

При этом он подчеркнул, что вынужденный перевод многих сфер жизни "на удаленку" в условиях пандемии коронавируса наглядно показывает необходимость обеспечения международной информационной безопасности и выработки общих мер борьбы с киберугрозами.

"Мы должны выработать не только единый язык терминологически, не только выработать общее понимание, но и общие стандарты безопасности. Нужно не опоздать с нахождением решений до того как разразится очередной - на этот раз киберкризис", - предупредил Крутских.

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