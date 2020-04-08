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Российская газета

Французский журнал Capital назвал Су-57 жемчужиной российской авиации

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Во Франции выразили восхищение сверхманевренностью российского истребителя пятого поколения Су-57. Новейший самолет удостоился почетного названия "жемчужина российской авиации".

Внимание специалистов привлекли видеокадры Минобороны РФ, на которых Су-57 крутит "бочки" и демонстрирует потрясающий вертикальный набор высоты

Как отмечает журнал Capital, Су-57, собранный на четверть из композиционных материалов, имеет исключительную маневренность в полете.

Отметим, что первый полет истребителя Су-57 состоялся в 2010 году. Самолет имеет сниженную заметность в радиолокационном и инфракрасном диапазонах. Су-57 может развивать скорость до 2600 километров в час и имеет радиус действия 1750 километров. Вооружение машины размещается во внутрифюзеляжных отсеках, а при необходимости и на внешних узлах подвески. Истребитель прошел испытание в небе Сирии.


Николай Грищенко

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Россия
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Франция
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ПАК ФА
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Проекты
Истребитель 5 поколения
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