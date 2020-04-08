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Известия.ru

Эксперт сравнил указ Трампа по космосу с ящиком Пандоры

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Ключевой тезис в распоряжении президента США Дональда Трампа по космосу касался вовсе не добычи космических ресурсов, а того, что американцы не считают космос и Луну в частности достоянием человечества. Об этом «Известиям» заявил независимый эксперт по космосу, член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин 7 апреля.

Накануне Трамп подписал указ о праве США коммерчески осваивать ресурсы на Луне и других небесных телах.

По оценке эксперта, вопрос добычи полезных ископаемых в космосе на горизонте десятилетий выглядит утопией.

«Если космос не принадлежит человечеству, возникает вопрос, кому он принадлежит. Получается, там можно проводить границы, можно определять чью-то собственность. Они открывают ящик Пандоры. Американцы говорят, раз космос не достояние человечества — это не зона международного права, значит, это зона какого-то другого права — американского», — сказал эксперт.

Он напомнил, что США сегодня пытаются распространять свою юрисдикцию экстерриториально, по всей Земле. Например, речь идет о санкциях в отношении проекта «Северный поток – 2», ограничениях против Ирана, решении американского суда запретить инвесторам покупать криптовалюту Telegram.

Теперь Вашингтон расширит зону применения американского права и американских судов не только на страны Земли, но и в космосе, полагает Ионин.

Единственный способ что-либо сделать против инициативы, которая предполагает разделить космос на различные юрисдикции и провести границы, — это предложить альтернативный сценарий, уверен эксперт.

«Не так много стран в мире имеют право высказывать глобальные инициативы, чтобы на них обратили внимание. А еще меньше — в сфере космоса. Это США, Россия и Китай. Думаю, что Россия вместе с Китаем, своим стратегическим партнером, вполне вправе выступить с альтернативой», — заключил он.


Ранее 7 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что заявлениям Трампа об освоении ресурсов на Луне следует дать юридическую оценку, однако попытки «приватизации космоса» являются неприемлемыми, пишет «Газета.ру». Решение американского лидера возмутило и членов Совфеда и «Роскосмос». Так, сенатор Константин Косачев выразил негодование, заявив, что пока мир борется с коронавирусом, «Трамп пытается захватить космос».

Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах было принято Генассамблеей ООН в декабре 1979 года. В нем утверждается, что исследование и использование спутника является достоянием всего человечества и осуществляется в интересах мирового сообщества, а государства, занимающиеся исследованием Луны, должны сотрудничать и оказывать взаимопомощь друг другу. США не подписывали это соглашение.

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