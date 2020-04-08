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Milliyet (Турция): как коронавирус повлияет на С-400?

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Российский транспортный самолет, перевозящий системы ПВО С-400 в военном аэропорту Муртед под Анкарой, Турция
Российский транспортный самолет, перевозящий системы ПВО С-400 в военном аэропорту Муртед под Анкарой, Турция.
Источник изображения: © AP Photo, Turkish Defence Ministry via AP, Pool

Коронавирус отодвинул на задний план многие вопросы, в том числе покупку С-400 Турцией. Анкара настаивала, что в апреле ЗРК будет введен в эксплуатацию, несмотря на давление со стороны США. Теперь, когда все силы в Вашингтоне брошены на борьбу с эпидемией, может ли турецкая сторона ожидать компромисса с США в этом вопросе?

В последние недели все внимание Турции сосредоточено на эпидемии коронавируса, обрушившейся на весь мир. Поэтому некоторые вопросы, о которых ранее на протяжении нескольких недель непрерывно говорилось, были отодвинуты далеко на задний план и даже практически забыты.

К числу таких вопросов относятся прежде всего критическая ситуация в Идлибе, новые миграционные перемещения из Сирии, напряженность в Восточном Средиземноморье, вмешательство в Ливию, кризис вокруг С-400, затрагивающий турецко-американские и турецко-российские отношения.

С наступлением апреля мы можем ожидать, что вопрос с С-400 снова будет включен в повестку дня. Это объясняется тем, что ранее эта тема была привязана к определенному графику, и апрель был определен в качестве вехи, когда будет принято решение.

Так, в апреле зенитная ракетная система С-400, которая была приобретена Турцией у России и получена в соответствии с ранее достигнутым соглашением, должна быть готова к использованию.

Несмотря на реакцию США и НАТО, Анкара неоднократно заявляла о своей решимости непременно реализовать эту цель.

Так что же в этом случае будут делать США и западные союзники? Вызовет ли спор по этому вопросу серьезный кризис? В эти дни, когда существует необходимость солидарности и сотрудничества в борьбе против коронабича, к чему такие трения приведут союзников? Или же коронаугроза окажет примирительное и объединяющее действие?

Прежде чем искать ответы на эти вопросы, полезно вспомнить, как развивались события вокруг проблемы С-400 и каковы позиции сторон.

Турция купила систему С-400 у России после продолжительного анализа и долгих переговоров. Основанием для покупки послужила потребность Вооруженных сил Турции в такой оборонительной системе из-за региональных и глобальных условий. Также важно было усилить позиции Турции во внешней политике прежде всего с военной точки зрения в регионе.

На самом деле Анкара изначально хотела приобрести аналогичную ракетную систему у США, но из-за позиции Вашингтона по "Пэтриот" в конечном счете обратилась к России. Тем не менее контракт, подписанный с Россией, стал потрясением в первую очередь для США, и Конгресс в ответ на это принял ряд решений против Турции.

США и НАТО утверждали, что С-400 несовместимы с системами вооружения НАТО, а это поставит под угрозу систему F-35, в которую включена Турция.

По этой причине Палата представителей США сделала ряд шагов, чтобы исключить Турцию из программы F-35 и в то же время обеспечить введение экономических санкций против Турции.

Такое положение вещей вызвало бурную реакцию Турции, привело к напряженности в отношениях между двумя странами, и турецкое руководство подчеркнуло, что никакие угрозы и меры не заставят Турцию отказаться ввести С-400 в эксплуатацию.

Вместе с тем Анкара предложила создать совместную комиссию, чтобы найти решение проблемы.

Теперь на данном этапе события могут развиваться по одному из следующих сценариев.

Худший сценарий: США в этом месяце усилят свое давление на Турцию, Конгресс подтвердит свои санкционные решения и склонит администрацию Трампа (в год выборов) действовать в этом направлении.

Менее неприятный сценарий: администрация Трампа в столь критический период не пожелает кризиса в отношениях с Турцией и (хотя бы временно) будет препятствовать реализации каких-либо решений, которые отдалят Турцию от США.

Благоприятный сценарий: Анкара и Вашингтон найдут формулу выхода из этого тупика и достигнут компромисса.

Конечно, в нынешних условиях самый рациональный вариант - последний сценарий. Посмотрим, окажет ли коронаугроза в эти дни примирительное действие в вопросе С-400.


Сами Коэн (Sami Kohen)

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Страны
Ливия
Россия
Сирия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Проекты
NATO
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