Компания Boeing передала ВС Нидерландов первый вертолет CH-47F "Чинук" в новейшей конфигурации

ЦАМТО, 7 апреля. Компания Boeing объявила о передаче ВС Нидерландов первого тяжелого транспортного вертолета CH-47F "Чинук" в новейшей конфигурации с улучшенной кабиной.

В общей сложности на вооружении ВВС Нидерландов будут состоять 20 ед. CH-47F "Чинук" данной конфигурации.

Как заявлено, 20 CH-47F ВВС Нидерландов будут оснащены тем же новейшим оборудованием, что и вертолеты, поставляемые СВ США, включая полностью интегрированную "стеклянную" кабину экипажа с БРЭО стандарта CAAS (Common Avionics Architecture System) и цифровую систему управления полетом DAFCS компании BAE Systems, позволяющую безопасно выполнять сложные маневры, а также расширенные возможности оперирования с грузом.

В настоящее время на вооружении ВВС Нидерландов имеется 6 вертолетов "Чинук" версии CH-47F с усовершенствованной системой управления (ACMS) и 11 устаревших CH-47D. Ожидается, что поставки ВС Нидерландов новых вертолетов CH-47F будут завершены в 2021 году. Они заменят устаревшие CH-47D "Чинук".

Как ранее сообщал ЦАМТО, в марте 2015 года Госдепартамент США одобрил поставку Нидерландам в рамках программы "Иностранные военные продажи" 17 новых вертолетов CH-47F "Чинук", модифицированных в соответствии с требованиями заказчика, а также связанных с контрактом оборудования и услуг общей стоимостью до 1,5 млрд. долл.

Тем не менее, из-за недостатка средств Минобороны Нидерландов приняло решение приобрести 14 новых вертолетов и провести модернизацию к последнему стандарту шести ранее приобретенных CH-47F.

Два вертолета CH-47F "Чинук" (с.н. D-890 и D-892) были отправлены в США для модернизации до уровня CH-47F Block.II в марте 2019 года. К этой же конфигурации будут приведены четыре CH-47F (с.н. D-891, D-893, D-894 и D-895), которые применяются в составе 302-й учебной эскадрильи в Форт-Худ (шт.Техас) для подготовки личного состава. Как предполагается, работы по восстановлению шести имеющихся CH-47F начнутся в апреле 2020 года. Министерство обороны Нидерландов ожидает, что первый модернизированный вертолет "Чинук" будет возвращен на авиабазу Гилзе-Рейен к концу 2020 года, а последние три – к середине 2022 года. Как ожидается, единая конфигурация позволит снизить затраты в процессе эксплуатации CH-47F.

После завершения всех работ в составе 298-й вертолетной эскадрильи, размещенной на авиабазе "Гилзе-Рейен" в Нидерландах, будет состоять 15 ед. CH-47F. Еще пять вертолетов останутся в США для обучения.

По данным компании Boeing, в настоящее время вертолеты "Чинук" состоят на вооружении или заказаны для ВС 20 стран, включая США и восемь стран-членов НАТО.