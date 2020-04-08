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Российская газета

"Сталинскую трещотку" ЗиС-3 установили на БМП-1 в Афганистане

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Источник изображения: Terry Moore/Stocktrek Images/Getty Images

Советские 76-мм пушки ЗиС-3, прозванные "сталинскими трещотками", после Великой Отечественной войны использовались практически во всех военных конфликтах, проходивших в Европе, Азии и Африке.

Значителен список войн и на счету БМП-1. Оба этих знаменитых образца отечественного оружия до сих находятся в строю и продолжают активно применяться. Например, можно вспомнить события, происходящие в Йемене, Ираке и Сирии. Орудия устанавливают на шасси грузовиков, а боевые машины пехоты подвергают различным модернизациям.

Особой темой является участие этой техники в афганских событиях. По некоторым данным, ЗиС-3 оказались в этой стране еще во второй половине 50-х годов.

"Единички" были поставлены позже - в 70-е годы, еще до апрельских событий 1978-го. Тогда СССР начал активно передавать БМП первого поколения дружественным странам, к которым относился Афганистан.

Во время нахождения в этой стране советского ограниченного контингента выявились существенные недостатки данного типа бронемашин: недостаточная защищенность, малый угол подъема ствола орудия, затрудняющий его применение в горных условиях, а также относительно слабые возможности осколочно-фугасных боеприпасов. Поэтому было решено переоснащать находившиеся в этой стране части и соединения БМП-2 со скорострельной 30-мм пушкой 2А42. Значительную часть снимаемых с вооружения машин передавали афганским правительственным войскам.

После вывода 40-й общевойсковой армии и падения режима в Кабуле бронетехника попала в руки соперничающих группировок. Новые владельцы пытались как-то усовершенствовать БМП, устанавливали на них дополнительные крупнокалиберные пулеметы КПВТ, вместо башен с 73-мм орудиями монтировали спаренные зенитные установки ЗУ-23-2.

Необычно выглядит вариант, у которого значительно увеличили огневую мощь установкой ЗиС-3. Для этого над крышей десантного отделения смонтировали металлический автомобильный кузов, в котором разметили орудие со снятыми колесами. БМП стала настоящей самоходной артиллерийской установкой, способной поражать противника на дистанциях до 13 290 метров.

Правда, обслуживающий орудие расчет был защищен только с фронтальной проекции. Судя по фотоматериалам, это "САУ" было выведено из войск и находилось на площадке, куда свозили списанную технику.



Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ирак
Йемен
Россия
Сирия
Продукция
2А42
БМП-1
БМП-2
КПВТ
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