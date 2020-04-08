Войти
Военно-промышленный курьер

Калининградские ракетчики с «Триумфом» разогнали авиацию противника

252
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Расчеты зенитных ракетных комплексов Балтийского флота провели учения по отражению нападения с воздуха.

По замыслу учений противник решил нанести массированный ракетно-бомбовый удар по объектам инфраструктуры в западном форпосте России, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по БФ капитан 1 ранга Роман Мартов.

«Вражеская» авиация была замечена с помощью комплексов радиолокационной разведки «Небо-У». Причем чужие самолеты еще не имели возможности нанести удар, находясь на большой дальности от границ Калининградской области.

Расчеты ЗРК С-400 «Триумф» оперативно взяли указанные цели на сопровождение. После чего выполнили захват и совершили электронные пуски ракет. Все средства воздушного нападения были успешно уничтожены, хотя они находились еще у дальней границы зоны поражения зенитных ракетных комплексов. Отметим, что отработка учебно-боевой задачи проводилась также в условиях массового радиоподавления условного противника.

ЗРК С-400 «Триумф» предназначен для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Комплекс может применяться днем и ночью, в любых физико-географических и погодно-климатических условиях, при сильном радиоэлектронном подавлении.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Небо РЛК
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БФ
Военные учения
Похожие новости
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
22.10.2019
В Министерстве обороны прошел единый день приемки военной продукции
25.12.2017
Оружие-2017: какую технику получила армия России
20.08.2014
Небесный щит Центральной России
23.03.2009
Итоги деятельности Министерства обороны Российской Федерации в 2008 году и задачи на 2009 год
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.04 06:35
  • 104
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 08.04 05:55
  • 86
Как разбить лоб «Абрамсу»
  • 08.04 04:11
  • 44
Мишустин предложил сконцентрировать до 2024 года закупки авиа- и автотехники, рассчитанные в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года
  • 07.04 20:56
  • 1
Думская комиссия по ОПК попросила ЦБ снизить ключевую ставку на 1-1,5 п.п
  • 07.04 17:02
  • 2
Столкновение корабля ВМС Венесуэлы с круизным лайнером сняли на видео
  • 07.04 16:00
  • 52
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 07.04 15:49
  • 26
Американский Patriot не смог полностью защитить Эр-Рияд от ракет
  • 07.04 15:28
  • 2
10 модернизированных Т-72Б3М получила танковая дивизия ЦВО на Урале
  • 07.04 14:31
  • 0
Apply Emirates Visa Online
  • 07.04 13:47
  • 2
Разведчик-снайпер рассказал о службе в горячих точках
  • 07.04 13:02
  • 2
Первая совместная воздушно-наземная тренировка к параду Победы прошла в Алабино
  • 07.04 12:39
  • 110
Страна не работает до 30 апреля
  • 07.04 12:11
  • 1
Начались поставки в войска танков Т-90М "Прорыв"
  • 07.04 11:55
  • 6
Разработчик колесного танка в интервью "РИА Новости" оценил его эффективность в борьбе с терроризмом
  • 07.04 11:51
  • 1
Сдерживание России — не главная цель: что мешает Украине вступить в НАТО (Апостроф, Украина)