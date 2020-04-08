Калининградские ракетчики с «Триумфом» разогнали авиацию противника

Расчеты зенитных ракетных комплексов Балтийского флота провели учения по отражению нападения с воздуха.

По замыслу учений противник решил нанести массированный ракетно-бомбовый удар по объектам инфраструктуры в западном форпосте России, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по БФ капитан 1 ранга Роман Мартов.

«Вражеская» авиация была замечена с помощью комплексов радиолокационной разведки «Небо-У». Причем чужие самолеты еще не имели возможности нанести удар, находясь на большой дальности от границ Калининградской области.

Расчеты ЗРК С-400 «Триумф» оперативно взяли указанные цели на сопровождение. После чего выполнили захват и совершили электронные пуски ракет. Все средства воздушного нападения были успешно уничтожены, хотя они находились еще у дальней границы зоны поражения зенитных ракетных комплексов. Отметим, что отработка учебно-боевой задачи проводилась также в условиях массового радиоподавления условного противника.

ЗРК С-400 «Триумф» предназначен для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Комплекс может применяться днем и ночью, в любых физико-географических и погодно-климатических условиях, при сильном радиоэлектронном подавлении.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)