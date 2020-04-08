Нецелесообразно: кого не позовут на парад Победы

В Кремле оценили возможность приглашения ветеранов на парад Победы

На парад Победы, который планируется провести 9 мая в Москве, нецелесообразно звать ветеранов, поскольку они находятся в группе риска заражения коронавирусом, считают в Кремле. При этом само торжество на данный момент находится под вопросом из-за эпидемиологической ситуации в стране и в мире. Решение о переносе парада власти пока не принимали.

В Кремле рассматриваются различные варианты празднования 75-летия Победы, но пока никаких решений о переносе парада в Москве из-за эпидемиологической ситуации не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, все будет зависеть от степени распространения коронавируса в стране.

Песков прокомментировал поступившее накануне в правительство обращение с просьбой не приглашать на парад Победы ветеранов из-за риска заражения инфекцией.

Официальный представитель Кремля признал, что участие в торжественных мероприятиях ветеранов нецелесообразно с точки зрения охраны их здоровья.

Свой визит в Москву на парад Победы уже отменили американские ветераны Второй мировой войны, сообщает ТАСС со ссылкой на президента фонда The Greatest Generations Foundation Тимоти Дэвиса. Этот фонд должен был организовать поездку 12-ти ветеранов из США в возрасте от 96 до 103 лет, участвовавших в боях на Западном фронте. Они должны были прибыть в Россию 2 мая. Теперь их приезд отложен до дальнейшего уведомления.

Накануне администрация президента обратилась в правительство с просьбой воздержаться от приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины Победы советских войск в Великой Отечественной войне лиц старше 65 лет, в том числе ветеранов.

Обращение датировано 27 марта и подписано ответственным секретарем оргкомитета по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы, советником президента Антоном Кобяковым. Оно было направлено вице-премьеру - главе аппарата кабмина Дмитрию Григоренко, передает «Интерфакс» со ссылкой на документ. В администрации президента подтвердили факт отправления этого обращения в правительство. Просьбу решили направить в связи с угрозой жизни и здоровью граждан из-за распространения коронавирусной инфекции.

Ранее два источника, близких к Минобороны, и информатор, близкий к администрации президента, сообщили принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК, что в связи с эпидемиологической ситуацией российские власти рассматривают несколько вариантов проведения парада Победы. В качестве основных рассматриваются два сценария.

Один из них - проведение парада Победы 9 мая, но «без трибун», то есть без зрителей.

О возможности такого сценария ранее уже сообщало онлайн-издание «Открытые медиа». Журналисты отмечали, что его обсуждают Минобороны и московская мэрия.

Другой вариант - перенести парад на осень и провести его в полноформатном режиме. В этом случае парад предлагается приурочить к окончанию Второй мировой войны, уточнили собеседники РБК. С 2010 года в России, как и во всем мире, эта дата отмечалась 2 сентября, но 1 апреля Госдума приняла законопроект, в соответствии с которым эта годовщина была перенесена на 3 сентября.

Перенос торжества возможен и на другую дату - 7 ноября. В 1941 году в этот день, в разгар битвы за столицу, прошел военный парад. На нем присутствовал лично глава СССР Иосиф Сталин. Это торжество имело большое историческое значение и считалось важной военной операцией.

Но, по словам пресс-секретаря президента России, в Кремле хотя и обсуждают альтернативные варианты проведения парада Победы, конкретные решения пока не принимались.

В конце прошлого месяца Песков говорил, что Кремль задумался над отменой парада Победы в Москве 9 мая. Он отметил, что говорить о возможности проведения парада без зрителей пока не следует.

«Возможно и необходимо сделать все так, чтобы, с одной стороны, отдать должное памяти героизма нашего народа, нашей страны, но, с другой стороны, не подвергать опасности здоровье наших людей», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

В этом году Россия отмечает 75-ю годовщину победы советского народа в Великой Отечественной войне. В честь нее по традиции 9 мая в российской столице проходит военный парад. Поскольку в этом году отмечается юбилей, Москва пригласила на торжества глав иностранных государств и международных организаций. Многие из них уже подтвердили свое участие в праздновании Дня Победы.

Кристина Сизова