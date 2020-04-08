Войти
Газета.ru

Нецелесообразно: кого не позовут на парад Победы

260
0
0

В Кремле оценили возможность приглашения ветеранов на парад Победы

На парад Победы, который планируется провести 9 мая в Москве, нецелесообразно звать ветеранов, поскольку они находятся в группе риска заражения коронавирусом, считают в Кремле. При этом само торжество на данный момент находится под вопросом из-за эпидемиологической ситуации в стране и в мире. Решение о переносе парада власти пока не принимали.

В Кремле рассматриваются различные варианты празднования 75-летия Победы, но пока никаких решений о переносе парада в Москве из-за эпидемиологической ситуации не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, все будет зависеть от степени распространения коронавируса в стране.

Песков прокомментировал поступившее накануне в правительство обращение с просьбой не приглашать на парад Победы ветеранов из-за риска заражения инфекцией.

Официальный представитель Кремля признал, что участие в торжественных мероприятиях ветеранов нецелесообразно с точки зрения охраны их здоровья.

Свой визит в Москву на парад Победы уже отменили американские ветераны Второй мировой войны, сообщает ТАСС со ссылкой на президента фонда The Greatest Generations Foundation Тимоти Дэвиса. Этот фонд должен был организовать поездку 12-ти ветеранов из США в возрасте от 96 до 103 лет, участвовавших в боях на Западном фронте. Они должны были прибыть в Россию 2 мая. Теперь их приезд отложен до дальнейшего уведомления.

Накануне администрация президента обратилась в правительство с просьбой воздержаться от приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины Победы советских войск в Великой Отечественной войне лиц старше 65 лет, в том числе ветеранов.

Обращение датировано 27 марта и подписано ответственным секретарем оргкомитета по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы, советником президента Антоном Кобяковым. Оно было направлено вице-премьеру - главе аппарата кабмина Дмитрию Григоренко, передает «Интерфакс» со ссылкой на документ. В администрации президента подтвердили факт отправления этого обращения в правительство. Просьбу решили направить в связи с угрозой жизни и здоровью граждан из-за распространения коронавирусной инфекции.

Ранее два источника, близких к Минобороны, и информатор, близкий к администрации президента, сообщили принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК, что в связи с эпидемиологической ситуацией российские власти рассматривают несколько вариантов проведения парада Победы. В качестве основных рассматриваются два сценария.

Один из них - проведение парада Победы 9 мая, но «без трибун», то есть без зрителей.

О возможности такого сценария ранее уже сообщало онлайн-издание «Открытые медиа». Журналисты отмечали, что его обсуждают Минобороны и московская мэрия.

Другой вариант - перенести парад на осень и провести его в полноформатном режиме. В этом случае парад предлагается приурочить к окончанию Второй мировой войны, уточнили собеседники РБК. С 2010 года в России, как и во всем мире, эта дата отмечалась 2 сентября, но 1 апреля Госдума приняла законопроект, в соответствии с которым эта годовщина была перенесена на 3 сентября.

Перенос торжества возможен и на другую дату - 7 ноября. В 1941 году в этот день, в разгар битвы за столицу, прошел военный парад. На нем присутствовал лично глава СССР Иосиф Сталин. Это торжество имело большое историческое значение и считалось важной военной операцией.

Но, по словам пресс-секретаря президента России, в Кремле хотя и обсуждают альтернативные варианты проведения парада Победы, конкретные решения пока не принимались.

В конце прошлого месяца Песков говорил, что Кремль задумался над отменой парада Победы в Москве 9 мая. Он отметил, что говорить о возможности проведения парада без зрителей пока не следует.

«Возможно и необходимо сделать все так, чтобы, с одной стороны, отдать должное памяти героизма нашего народа, нашей страны, но, с другой стороны, не подвергать опасности здоровье наших людей», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

В этом году Россия отмечает 75-ю годовщину победы советского народа в Великой Отечественной войне. В честь нее по традиции 9 мая в российской столице проходит военный парад. Поскольку в этом году отмечается юбилей, Москва пригласила на торжества глав иностранных государств и международных организаций. Многие из них уже подтвердили свое участие в праздновании Дня Победы.


Кристина Сизова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Издания
Военный Парад
Похожие новости
05.02.2020
К юбилею: на параде Победы представят новейшую военную технику
16.01.2020
Эксперт из США рассказал о перспективах роста ядерного арсенала Китая
02.10.2019
В Польше: Китай может повторить судьбу СССР
22.04.2016
Игровые площадки Путина
05.10.2015
Украинский ВПК довели до ручки
18.08.2011
С опорой на русский штык
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.04 06:35
  • 104
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 08.04 05:55
  • 86
Как разбить лоб «Абрамсу»
  • 08.04 04:11
  • 44
Мишустин предложил сконцентрировать до 2024 года закупки авиа- и автотехники, рассчитанные в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года
  • 07.04 20:56
  • 1
Думская комиссия по ОПК попросила ЦБ снизить ключевую ставку на 1-1,5 п.п
  • 07.04 17:02
  • 2
Столкновение корабля ВМС Венесуэлы с круизным лайнером сняли на видео
  • 07.04 16:00
  • 52
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 07.04 15:49
  • 26
Американский Patriot не смог полностью защитить Эр-Рияд от ракет
  • 07.04 15:28
  • 2
10 модернизированных Т-72Б3М получила танковая дивизия ЦВО на Урале
  • 07.04 14:31
  • 0
Apply Emirates Visa Online
  • 07.04 13:47
  • 2
Разведчик-снайпер рассказал о службе в горячих точках
  • 07.04 13:02
  • 2
Первая совместная воздушно-наземная тренировка к параду Победы прошла в Алабино
  • 07.04 12:39
  • 110
Страна не работает до 30 апреля
  • 07.04 12:11
  • 1
Начались поставки в войска танков Т-90М "Прорыв"
  • 07.04 11:55
  • 6
Разработчик колесного танка в интервью "РИА Новости" оценил его эффективность в борьбе с терроризмом
  • 07.04 11:51
  • 1
Сдерживание России — не главная цель: что мешает Украине вступить в НАТО (Апостроф, Украина)