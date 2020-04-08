Кремль назвал неприемлемыми попытки «приватизации космоса»

Заявлениям президента США Дональда Трампа об освоении ресурсов на Луне должна быть дана юридическая оценка, однако попытки «приватизации космоса» являются неприемлемыми. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 7 апреля.

Накануне Трамп подписал указ о праве США коммерчески осваивать ресурсы на Луне и других небесных телах.

«Здесь нужно давать сугубо юридическую оценку подобным решениям. И, наверное, нужно сначала изучать это решение, основываясь на юридических подходах. <…> Но все-таки какая-то приватизация космоса в тех или иных формах — такие попытки были бы неприемлемы», — заявил Песков.

Согласно указу Трампа, граждане США должны иметь право вести коммерческие исследования, добывать и использовать ресурсы в космическом пространстве. При этом космос не рассматривается в качестве всеобщего достояния человечества.

Тем самым США отвергают соглашение о Луне, принятое Генассамблеей ООН.

Решением Трампа возмутились в Совете Федерации и «Роскосмосе». Так, сенатор Константин Косачев выразил негодование, заявив, что пока мир борется с коронавирусом, «Трамп пытается захватить космос».

Заместитель гендиректора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев назвал документ «попыткой экспроприации космического пространства» и «планом по фактическому захвату территорий других планет».

Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах было принято Генассамблеей ООН в декабре 1979 года. В нем утверждается, что исследование и использование спутника является достоянием всего человечества и осуществляется в интересах мирового сообщества, а государства, занимающиеся исследованием Луны, должны сотрудничать и оказывать взаимопомощь друг другу.