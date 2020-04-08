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Известия.ru

Кремль назвал неприемлемыми попытки «приватизации космоса»

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/NASA

Заявлениям президента США Дональда Трампа об освоении ресурсов на Луне должна быть дана юридическая оценка, однако попытки «приватизации космоса» являются неприемлемыми. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 7 апреля.

Накануне Трамп подписал указ о праве США коммерчески осваивать ресурсы на Луне и других небесных телах.

«Здесь нужно давать сугубо юридическую оценку подобным решениям. И, наверное, нужно сначала изучать это решение, основываясь на юридических подходах. <…> Но все-таки какая-то приватизация космоса в тех или иных формах — такие попытки были бы неприемлемы», — заявил Песков.

Согласно указу Трампа, граждане США должны иметь право вести коммерческие исследования, добывать и использовать ресурсы в космическом пространстве. При этом космос не рассматривается в качестве всеобщего достояния человечества.

Тем самым США отвергают соглашение о Луне, принятое Генассамблеей ООН.

Решением Трампа возмутились в Совете Федерации и «Роскосмосе». Так, сенатор Константин Косачев выразил негодование, заявив, что пока мир борется с коронавирусом, «Трамп пытается захватить космос».

Заместитель гендиректора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев назвал документ «попыткой экспроприации космического пространства» и «планом по фактическому захвату территорий других планет».

Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах было принято Генассамблеей ООН в декабре 1979 года. В нем утверждается, что исследование и использование спутника является достоянием всего человечества и осуществляется в интересах мирового сообщества, а государства, занимающиеся исследованием Луны, должны сотрудничать и оказывать взаимопомощь друг другу.

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