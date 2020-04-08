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Прогулка по Ливии турецкой армии не удалась

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Источник изображения: vpk-news.ru

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара объявила, что её самолёты нанесли удар по складу оружия и боеприпасов в районе Абугрейн к востоку от прибрежного города Мисурата на северо-западе страны.

Турецкие офицеры ликвидированы в результате воздушного рейда, сообщил представитель ЛНА на условиях анонимности и без указания количества погибших, пишет панарабская газета Asharq Al-Awsat.

Официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари тем временем сообщил, что грузовой самолёт, подвергшийся в  нападению со стороны формирований Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем, перевозил медикаменты в полевой госпиталь, который был создан силами ЛНА для борьбы со вспышкой коронавируса в городе Тархуна (в 80 км к югу от Триполи).

По словам аль-Мисмари, войска маршала Хафтара полны решимости положить конец турецкому вторжению в Ливию, а также ликвидировать «террористические ополчения, которые лояльны ПНС». Он добавил, что формирования Сараджа «полностью зависят» от турецких беспилотников, и силы ЛНА теперь находятся «на окраине сердца Триполи».

Также сообщается, что подразделения ЛНА уничтожили 25 единиц бронетехники противника, отметил аль-Мисмари.

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Ливия
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