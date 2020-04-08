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WarSpot

Марксмэны перевооружаются

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Американская армия перевооружает своих марксмэнов. Вчера, 6 апреля, портал thefirearmblog.com сообщил о том, что первая партия винтовок M110A1 передана в войска.

«Корпорация Heckler & Koch Defense рада объявить о первой партии M110A1 для армии США. Эта поставка является первой из многих, которые в итоге составят от 5000 до 6000 полных систем вооружения», — сообщили в пресс-службе Heckler & Koch USA.

Первая партия винтовок M110A1, переданных американской армии

Источник изображения: thefirearmblog.com

M110A1 — официальное название винтовки G28/HK417 в американской армии. При этом ранее сообщалось, что армии США будут поставляться винтовки модификации HK241 — более «лёгкой» версии HK417. Производство винтовок ведётся в Германии, тогда как в США проводится доукомплектация — в частности, прицелом SIG Sauer Tango6 1-6×24, сошками, глушителем и другими аксессуарами.

Винтовка M110A1

Источник изображения: thefirearmblog.com

Снайперская винтовка Heckler & Koch G28 была разработана по заказу бундесвера. В G28 применяется газоотводная автоматика с коротким ходом поршня и поворотным затвором. Стрелок может изменять настройки газового регулятора, что даёт возможность эффективно использовать глушитель. Винтовка G28 выпускается в двух версиях: «стандартной» и «патрульной», которые отличаются друг от друга лишь базовым набором аксессуаров. Эффективная дальность стрельбы составляет около 600 м по грудной мишени и порядка 800 м — по ростовой мишени. При стрельбе серией в десять выстрелов с расстояния 100 м максимальное рассеивание составило 4,5 см, что соответствует 1,5 угловой минуты.

Длина винтовки G28 составляет 965–1082 мм (изменяется благодаря использованию телескопического приклада), длина ствола — 420 мм. Вес оружия в «стандартной» комплектации составляет 5,8 кг, в «патрульной» — 5,15 кг. G28 имеет только полуавтоматический режим огня и может комплектоваться 10- и 20-зарядными магазинами.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Продукция
M110
Компании
Heckler & Koch
SIG Sauer
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