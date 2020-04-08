Минобороны РФ сформировало 49 групп для выявления носителей коронавируса

Сергей Шойгу сообщил, что многофункциональные инфекционные медицинские центры Минобороны РФ введут в эксплуатацию в период с 20 апреля по 15 мая 2020 года

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Оперативный штаб Минобороны РФ по предупреждению распространения в Вооруженных силах России коронавирусной инфекции сформировал 49 подвижных санитарно-эпидемиологических групп для выявления носителей вируса. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, выступая на селекторном совещании.

"В объединениях, соединениях, воинских частях и организациях работают оперативные группы. Сформировано 49 подвижных санитарно-эпидемиологических групп для выявления вирусоносителей и оперативного реагирования. Определен алгоритм работы должностных лиц по организации профилактических мер", - отметил Шойгу.

Министр напомнил, что оперативный штаб по предупреждению распространения в армии коронавирусной инфекции был развернут в Минобороны в соответствии с поручением правительства РФ.

Шойгу также сообщил, что многофункциональные инфекционные медицинские центры Минобороны РФ введут в эксплуатацию в период с 20 апреля по 15 мая 2020 года. "Важнейшей государственной задачей, которую мы сейчас решаем, является строительство и ввод в эксплуатацию шестнадцати многофункциональных медицинских центров в Западном, Южном, Центральном и Восточном военных округах. Подрядные организации уже приступили к работам на площадках в шестнадцати военных госпиталях, строительство идет в соответствии с планами-графиками. Объекты будут введены в эксплуатацию в период с 20 апреля по 15 мая", - сказал Шойгу, уточнив, что на возведение центров выделено 8,8 млрд рублей.

Строительство медицинских центров ведется по поручению президента РФ, верховного главнокомандующего Владимира Путина. Все медицинские учреждения будут укомплектованы самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации. Медицинский персонал, который будет работать в центрах, уже сформирован и сейчас проходит обучение и повышение квалификации в Военно-медицинской академии Минобороны России. Для будущих центров формируется необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.

Первый многофункциональный медицинский центр будет сдан к 20 апреля в Нижнем Новгороде. Оборудование и медицинскую технику привезут и установят в первые восемь из них с 10 по 15 апреля. Центры позволят обеспечить специализированной медицинской помощью как военнослужащих, так и гражданское население.