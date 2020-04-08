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ТАСС

Шойгу заявил об изготовлении установочной партии новых Ту-160

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Сборка самолетов на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова — филиале ПАО "Туполев"
Сборка самолетов на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова — филиале ПАО "Туполев".
Источник изображения: © Фото : ПАО "Туполев

Первый полет опытного модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М состоялся 2 февраля на аэродроме Казанского авиазавода

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Казанский авиазавод им. С. П. Горбунова (филиал ПАО "Туполев") начал изготовление установочной партии стратегических ракетоносцев Ту-160 новой сборки. Об этом во вторник на селекторном совещании в Минобороны РФ сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

"На Казанском авиационном заводе ведутся работы по восстановлению производства новых самолетов Ту-160 и изготовлению их установочной партии", - сказал Шойгу.

Кроме того, сейчас ПАО "Туполев" совместно с предприятиями промышленности занимается продлением сроков службы, повышением эффективности бортового оборудования и модернизацией строевых стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС.

Модернизация Ту-160

2 февраля на аэродроме Казанского авиазавода состоялся первый полет опытного модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М, созданного на базе строевого Ту-160.

Построенные заново самолеты и созданные на базе бомбардировщиков Ту-160, взятых из Воздушно-космических сил, не будут отличаться друг от друга, однако технически получили в военном ведомстве разную маркировку: Ту-160М для модернизированных строевых и Ту-160М2 для построенных с нуля.

В декабре прошлого года замминистра обороны РФ Алексей Криворучко в интервью газете "Красная звезда" сообщил, что поставки в войска модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160 начнутся в 2021 году.

Машина в рамках глубокой модернизации получила новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию, комплекс радиоэлектронного противодействия. Кроме того, в феврале источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что самолеты семейства Ту-160 планируется вооружить гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", не уточнив, будут ли ими вооружены строевые Ту-160 или уже модернизированные машины.

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