Шойгу заявил о повышении исправности учебной авиации ВКС России до почти 90%

Один из трех последних переданных ВКС России по программе 2016 года Иркутским авиационным заводом ПАО "Корпорация "Иркут" учебно-боевых самолетов Як-130 (бортовой номер "48 красный", серийный номер 1316) во время промежуточной посадки в Шаголе (Челябинск) при перелете из Иркутска в Армавир. 20.12.2016.

По его словам, такое количество исправной учебной техники позволит вооруженным силам обеспечить качественную подготовку курсантов-летчиков в 2020 году

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Исправность парка учебной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России выросла с приблизительно 50% в сентябре 2019 года до почти 90% к настоящему моменту. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.

"В завершение тематической части рассмотрим, как обстоят дела с исправностью учебной авиации Воздушно-космических сил. Отмечу, что работа по ее повышению проводится большая и, самое главное, эффективная. Если в сентябре прошлого года в войсках было готово к эксплуатации около 50% учебных самолетов от общего числа, то сейчас таких самолетов практически 90%", - сообщил министр.

Шойгу подчеркнул, что такое количество исправной учебной техники позволит вооруженным силам обеспечить качественную подготовку курсантов-летчиков в 2020 году.

В 2019 году в Минобороны всерьез озаботились проблемой состояния учебной авиации в военных вузах. По данным источников газеты "Известия", Л-39 ежегодно вырабатывают свой ресурс, а заводы не успевают возвращать их в строй и поставлять в должном количестве комплектующие. Лишь 30% отремонтированных самолетов прибывают обратно в парки в установленные сроки. Сейчас на вооружении ВКС числится около 150 машин этого типа.

В сентябре разобраться с ситуацией потребовал министр обороны Сергей Шойгу. В декабре глава военного ведомства доложил о проблеме на коллегии, которую проводил президент. Он сообщил, что исправность учебной авиации составляет 58%, а по самолетам Як-130 - 56%.