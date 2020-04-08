Инфекционный медцентр Минобороны на Камчатке планируют сдать к 30 апреля

Объект имеет усиленный фундамент, при строительстве учитывается вероятность девятибалльного землетрясения

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 апреля, /ТАСС/. Строительство одного из 16 новых инфекционных медцентров Министерства обороны РФ, который возводится на Камчатке, ведется с опережением графика. Срок сдачи объекта переносится с мая на конец апреля, сообщил ТАСС руководитель проекта Анатолий Нагнибеда.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил военным в сжатые сроки построить 16 многофункциональных медицинских центров. Решение о строительстве было принято в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Глава Минобороны Сергей Шойгу позднее уточнил журналистам, что министерство строит в регионах 16 центров на 1600 койко-мест. Один из них возводят в Петропавловске-Камчатском. Правительство РФ выделило на эти цели почти 9 млрд рублей из резервного фонда.

"На данном объекте круглосуточно работают 600 человек и 70 единиц техники. Мы выполняем примерно 2,5% в день, и сроки сдачи объекта сдвигаются с 25 мая примерно на 30 апреля", - рассказал ТАСС Анатолий Нагнибеда.

Он подчеркнул, что из-за сжатых темпов стройки специалисты стараются выполнить все технологические процессы совместно, не нарушая технологий. Кроме того, руководитель проекта добавил, что объект имеет усиленный фундамент, при строительстве учитывается вероятность девятибалльного землетрясения.

Как рассказал ТАСС начальник филиала № 21477 Военно-морского клинического госпиталя Минобороны РФ подполковник медицинской службы Денис Лактионов, новый корпус на 60 мест хотели построить уже давно. Учреждение будет обеспечено современным медоборудованием: планируется поставка более 300 наименований медтехники, в том числе аппарат для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации, дыхательная аппаратура, аппарат для проведения рентгеновской, УЗИ- и лабораторной диагностики. В штат нового медцентра войдут около 100 человек, в том числе порядка 30 врачей различных специальностей.