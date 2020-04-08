Войти
ТАСС

Инфекционный медцентр Минобороны на Камчатке планируют сдать к 30 апреля

230
0
0
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Объект имеет усиленный фундамент, при строительстве учитывается вероятность девятибалльного землетрясения

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 апреля, /ТАСС/. Строительство одного из 16 новых инфекционных медцентров Министерства обороны РФ, который возводится на Камчатке, ведется с опережением графика. Срок сдачи объекта переносится с мая на конец апреля, сообщил ТАСС руководитель проекта Анатолий Нагнибеда.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил военным в сжатые сроки построить 16 многофункциональных медицинских центров. Решение о строительстве было принято в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Глава Минобороны Сергей Шойгу позднее уточнил журналистам, что министерство строит в регионах 16 центров на 1600 койко-мест. Один из них возводят в Петропавловске-Камчатском. Правительство РФ выделило на эти цели почти 9 млрд рублей из резервного фонда.

"На данном объекте круглосуточно работают 600 человек и 70 единиц техники. Мы выполняем примерно 2,5% в день, и сроки сдачи объекта сдвигаются с 25 мая примерно на 30 апреля", - рассказал ТАСС Анатолий Нагнибеда.

Он подчеркнул, что из-за сжатых темпов стройки специалисты стараются выполнить все технологические процессы совместно, не нарушая технологий. Кроме того, руководитель проекта добавил, что объект имеет усиленный фундамент, при строительстве учитывается вероятность девятибалльного землетрясения.

Как рассказал ТАСС начальник филиала № 21477 Военно-морского клинического госпиталя Минобороны РФ подполковник медицинской службы Денис Лактионов, новый корпус на 60 мест хотели построить уже давно. Учреждение будет обеспечено современным медоборудованием: планируется поставка более 300 наименований медтехники, в том числе аппарат для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации, дыхательная аппаратура, аппарат для проведения рентгеновской, УЗИ- и лабораторной диагностики. В штат нового медцентра войдут около 100 человек, в том числе порядка 30 врачей различных специальностей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
Медицина
Похожие новости
25.03.2020
После Сирии: Шойгу сдал тест на коронавирус
10.04.2019
Духовные университеты полковника Квачкова
25.12.2017
Доклад Министра обороны России на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны 22 декабря
03.12.2014
Круговая оборона
11.12.2013
Вернуть доверие общества
01.03.2013
Ряд направлений строительства Вооруженных сил требует корректировки – Сергей Шойгу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.04 06:35
  • 104
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 08.04 05:55
  • 86
Как разбить лоб «Абрамсу»
  • 08.04 04:11
  • 44
Мишустин предложил сконцентрировать до 2024 года закупки авиа- и автотехники, рассчитанные в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года
  • 07.04 20:56
  • 1
Думская комиссия по ОПК попросила ЦБ снизить ключевую ставку на 1-1,5 п.п
  • 07.04 17:02
  • 2
Столкновение корабля ВМС Венесуэлы с круизным лайнером сняли на видео
  • 07.04 16:00
  • 52
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 07.04 15:49
  • 26
Американский Patriot не смог полностью защитить Эр-Рияд от ракет
  • 07.04 15:28
  • 2
10 модернизированных Т-72Б3М получила танковая дивизия ЦВО на Урале
  • 07.04 14:31
  • 0
Apply Emirates Visa Online
  • 07.04 13:47
  • 2
Разведчик-снайпер рассказал о службе в горячих точках
  • 07.04 13:02
  • 2
Первая совместная воздушно-наземная тренировка к параду Победы прошла в Алабино
  • 07.04 12:39
  • 110
Страна не работает до 30 апреля
  • 07.04 12:11
  • 1
Начались поставки в войска танков Т-90М "Прорыв"
  • 07.04 11:55
  • 6
Разработчик колесного танка в интервью "РИА Новости" оценил его эффективность в борьбе с терроризмом
  • 07.04 11:51
  • 1
Сдерживание России — не главная цель: что мешает Украине вступить в НАТО (Апостроф, Украина)