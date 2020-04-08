Вместимость плавучего госпиталя "Иртыш" увеличат для разгрузки госпиталей МО на востоке РФ

Она составит 450 мест

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поручил увеличить число мест на госпитальном судне "Иртыш", чтобы разгрузить госпитали военного ведомства на Дальнем Востоке для возможного приема больных с коронавирусом.

"Поручаю командующим Восточным военным округом и Тихоокеанским флотом совместно с Главным военно-медицинским управлением в течение 10 суток нарастить емкость госпитального судна "Иртыш" до 450 мест", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании в военном ведомстве.

По словам министра, это необходимо для размещения на судне неинфицированных больных для "разгрузки лечебных учреждений министерства обороны на Дальнем Востоке и подготовки их для возможного приема больных с признаками коронавирусной инфекции".

В России на 7 апреля зафиксированы 7 497 случаев заражения коронавирусом, 494 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (5 181). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 58 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.