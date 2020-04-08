Шойгу заявил о готовности ВС России к борьбе с коронавирусом

Вооруженные силы (ВС) России продемонстрировали полную готовность к борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 в ходе внезапной проверки. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил во вторник, 7 апреля, в ходе тематического селекторного совещания.

«В соответствии с поручением правительства в министерстве обороны развернут оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения в Вооруженных Силах новой коронавирусной инфекции. В объединениях, соединениях, воинских частях и организациях работают оперативные группы», — цитирует главу ведомства телеканал «Звезда».

Также он напомнил, что для выявления вирусоносителей и оперативного реагирования сформированы 49 подвижных санитарно-эпидемиологических групп.

Шойгу назвал важнейшей государственной задачей, которую в настоящее время решает Минобороны, строительство и ввод в эксплуатацию 16 многофункциональных медицинских центров в Западном, Южном, Центральном и Восточном военных округах.

По его словам, на эти цели министерству было выделено 8,8 млрд рублей. На всех строительных площадках подрядчики уже приступили к работам, и объекты будут введены в эксплуатацию с 20 апреля по 15 мая.

Ранее в этот же день в Минпромторге заявили, что запасов продовольствия в стране хватит по меньшей мере на два месяца, они регулярно пополняются, поэтому дефицита продуктов из-за распространения коронавируса допущено не будет, сообщается на сайте kp.ru.

30 марта Минобороны России сообщало, что планирует построить 16 многофункциональных медицинских центров в 15 регионах страны. Строительство ведется с опережением графика, отметили в ведомстве.