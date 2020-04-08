Войти
Известия.ru

Шойгу заявил о готовности ВС России к борьбе с коронавирусом

248
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Вооруженные силы (ВС) России продемонстрировали полную готовность к борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 в ходе внезапной проверки. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил во вторник, 7 апреля, в ходе тематического селекторного совещания.

«В соответствии с поручением правительства в министерстве обороны развернут оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения в Вооруженных Силах новой коронавирусной инфекции. В объединениях, соединениях, воинских частях и организациях работают оперативные группы», — цитирует главу ведомства телеканал «Звезда».

Также он напомнил, что для выявления вирусоносителей и оперативного реагирования сформированы 49 подвижных санитарно-эпидемиологических групп.

Шойгу назвал важнейшей государственной задачей, которую в настоящее время решает Минобороны, строительство и ввод в эксплуатацию 16 многофункциональных медицинских центров в Западном, Южном, Центральном и Восточном военных округах.

По его словам, на эти цели министерству было выделено 8,8 млрд рублей. На всех строительных площадках подрядчики уже приступили к работам, и объекты будут введены в эксплуатацию с 20 апреля по 15 мая.

Ранее в этот же день в Минпромторге заявили, что запасов продовольствия в стране хватит по меньшей мере на два месяца, они регулярно пополняются, поэтому дефицита продуктов из-за распространения коронавируса допущено не будет, сообщается на сайте kp.ru.

30 марта Минобороны России сообщало, что планирует построить 16 многофункциональных медицинских центров в 15 регионах страны. Строительство ведется с опережением графика, отметили в ведомстве.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Медицина
Похожие новости
24.08.2017
Открытие "Армии-2017": слова Путина, оценки гостей и перспективы контрактов
05.05.2015
«Армия-2015»: надолго и всерьёз
11.06.2014
Ремонт нового поколения
01.11.2013
Год безупречной службы
19.11.2012
Контроль финансов и оружия
31.12.2011
«Отремонтируют за несколько месяцев»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.04 06:35
  • 104
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 08.04 05:55
  • 86
Как разбить лоб «Абрамсу»
  • 08.04 04:11
  • 44
Мишустин предложил сконцентрировать до 2024 года закупки авиа- и автотехники, рассчитанные в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года
  • 07.04 20:56
  • 1
Думская комиссия по ОПК попросила ЦБ снизить ключевую ставку на 1-1,5 п.п
  • 07.04 17:02
  • 2
Столкновение корабля ВМС Венесуэлы с круизным лайнером сняли на видео
  • 07.04 16:00
  • 52
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 07.04 15:49
  • 26
Американский Patriot не смог полностью защитить Эр-Рияд от ракет
  • 07.04 15:28
  • 2
10 модернизированных Т-72Б3М получила танковая дивизия ЦВО на Урале
  • 07.04 14:31
  • 0
Apply Emirates Visa Online
  • 07.04 13:47
  • 2
Разведчик-снайпер рассказал о службе в горячих точках
  • 07.04 13:02
  • 2
Первая совместная воздушно-наземная тренировка к параду Победы прошла в Алабино
  • 07.04 12:39
  • 110
Страна не работает до 30 апреля
  • 07.04 12:11
  • 1
Начались поставки в войска танков Т-90М "Прорыв"
  • 07.04 11:55
  • 6
Разработчик колесного танка в интервью "РИА Новости" оценил его эффективность в борьбе с терроризмом
  • 07.04 11:51
  • 1
Сдерживание России — не главная цель: что мешает Украине вступить в НАТО (Апостроф, Украина)