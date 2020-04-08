Изготовление установочной партии новых Ту-160 началось в Казани

В ближайшие дни Казанский авиационный завод имени С.П.. Горбунова (КАЗ) - филиал ПАО "Туполев" поднимет в первый полет первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М новой постройки.

Казанский авиазавод имени С.П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев») начал изготовление установочной партии стратегических ракетоносцев Ту-160 новой сборки, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"На Казанском авиационном заводе ведутся работы по восстановлению производства новых самолетов Ту-160 и изготовлению их установочной партии", – передает ТАСС слова Шойгу.

Кроме того, сейчас ПАО "Туполев" совместно с предприятиями промышленности занимается продлением сроков службы, повышением эффективности бортового оборудования и модернизацией строевых стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС.

Напомним, 2 февраля глубоко модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М совершил первый полет. Позднее стало известно, что бомбардировщики Ту-160 могут вооружить гиперзвуковыми ракетами комплекса "Кинжал".

Дмитрий Зубарев