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У оборонной промышленности возникает все больше проблем из-за коронавируса

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Как пишет газета "Ведомости" в материале Алексея Никольского "У оборонной промышленности возникает все больше проблем из-за коронавируса. Власти не разъясняют, как платить работникам зарплату в условиях самоизоляции", вопрос выплаты зарплат стал одним из главных для оборонно-промышленного комплекса России в условиях введенных ограничений на передвижение людей. Вслед за ним уже видна следующая проблема - расчетов за заказанную продукцию, считают два менеджера предприятий оборонной промышленности.

Рабочие во время подготовки колесного шасси к монтажу оборудования в испытательном комплексе предприятия АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" (с) Андрей Епихин / ТАСС

Во исполнение распоряжений правительства и властей регионов об ограничении передвижения людей из-за коронавирусной инфекции, головные структуры холдингов и госкорпораций направили вниз распоряжения об организации работы в новых условиях. Так, в письме замгендиректора "Ростеха" Николая Волобуева руководству холдингов и организаций прямого управления корпорации ("Ведомости" ознакомились с документом) говорится, что во исполнение указа президента от 2 апреля о продлении нерабочего периода до 30 апреля необходимо обеспечить в этот период присутствие на работе "необходимого количества работников (в том числе посменно, по графику)" в целях выполнения заданий гособоронзаказа и для экспорта "с учетом неукоснительного выполнения рекомендаций" Минздрава и других ведомств по профилактике коронавирусной инфекции. При этом, по возможности, всех кого можно следует перевести на дистанционную форму работы.

На практике, говорит менеджер одного из холдингов оборонной промышленности, оплата оставленных дома и ходящих на работу сотрудников в одном размере морально неприемлема и демотивирует персонал, поэтому выходящим на работу приходится доплачивать. Но как отнести эти новые расходы на себестоимость никак не объясняется ни правительством, ни Минпромторгом и Минобороны, этот вопрос требует скорейшего решения.

Но не все предприятия могут себе позволить доплачивать выходящим на работу сотрудникам, говорит менеджер одного из предприятий по производству вооружений для сухопутных войск. Более того, в ряде случаев производство пришлось остановить, но заплатить зарплату из средств оплаты за гособоронзаказ нельзя, поскольку она не принята военпредами Минобороны, а они не имеют никаких указаний, говорит собеседник "Ведомостей". Попытка же заплатить таким рабочим зарплату из собственных средств предприятия незаконна из-за требований закона 275-ФЗ, который строго регламентирует расходование бюджетных средств на оплату гособоронзаказа, продолжает он. Из-за разрыва логистических цепочек возникли проблемы и с отгрузкой изготовленных вооружений на экспорт, сообщает менеджер. "Ведомости" направили запрос в Минобороны. По словам представителя "Рособоронэкспорта" (госпосредник по экспорту и импорт вооружений), компания в сложившейся обстановке прилагает все усилия для исполнения заключенных ей контрактов с инозаказчиками в срок.

По словам эксперта Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко, решение значительной части этих проблем не требует денег, нужно лишь толковое администрирование, которое оказалось в дефиците. По мнению эксперта, государству, несмотря на всю тяжесть ситуации, следует обратить на это внимание, поскольку иначе оборонная промышленность может растерять самый ценный капитал - человеческий. Без него она не сможет выполнить задачи по обеспечению безопасности страны, которые после окончания пандемии могут только усилиться, и не сможет принести пользу для восстановления экономики в целом, считает Макиенко.

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Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
Минпромторг РФ
РОЭ
Персоны
Макиенко Константин
Проекты
Гособоронзаказ
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