Пакистан получил из Сербии первую партию модернизированных танков Т-55

ЦАМТО, 7 апреля. Пакистан получил первую партию танков Т-55 в количестве 100 ед. из наличия Вооруженных сил Сербии, модернизированных компанией Yugoimport SDPR.

По данным сербского оборонного новостного портала Borbeni Effektivi, на данном этапе Сербия отправила в Пакистан первые 100 из 282 заказанных танков.

В ходе модернизации компания Yugoimport SDPR оснастила Т-55 усовершенствованным двигателем, современной защитой корпуса и полным спектром новейшего электронного оборудования и оптики.

Планируется, что полученные танки сразу же будут размещены на западной границе с Афганистаном, чтобы локализовать любое возможное проникновение бандформирований.

По информации сербского ресурса Bog-rata.com, пакет модернизации сербских Т-55 включает обновленную динамическую бронезащиту, усиленную реактивными панелями, установку более мощного модернизированного двигателя (780 л.с.), современную систему управления огнем и РХБ-защиты. Как отмечается, модернизированный танк Т-55, несмотря на увеличение веса, значительно мобильнее базового варианта.

Командир и механик-водитель танка получили панорамные оптоэлектронные устройства с дневным и ночным каналами. Боезапас пополнился новой номенклатурой боеприпасов. По обе стороны башни установлены ПУ дымовых гранат, которые связаны с индикаторами лазерного облучения. При необходимости, танк оборудуется системой разминирования.

По информации китайского агентства Sohu, вся партия из 282 танков Т-55 обошлась пакистанскому бюджету в сумму, сопоставимую со стоимостью 14 ОБТ VT-4 китайской Северной промышленной корпорации NORINCO. Исходя из стоимости ОБТ VT-4 для СВ Таиланда, контракт с Yugoimport SDPR можно оценить в сумму около 74 млн. долл.

Как ранее сообщал ЦАМТО, в ноябре 2018 года в ходе проведения 10-й Международной выставки IDEAS в Карачи (Пакистан) в СМИ появилась информация о том, что Сухопутные войска Пакистана после проведения международного тендера, предусматривающего закупку около 200 новых танков, сделали выбор в пользу ОБТ VT-4 (MBT-3000) производства китайской корпорации NORINCO. Тем не менее, пакистанские военные отказались комментировать выбор VT4 и обратились к журналистам с просьбой дождаться официального заявления.

По информации Sohu, в итоге китайский танк так и не был закуплен, а было принято решение в пользу более дешевого варианта – приобретения сербских ОБТ Т-55.

В настоящее время Пакистан имеет на вооружении 320 поставленных Украиной танков Т-80УД, а также более 300 собранных по китайской лицензии танков "Тип-85-II" и около 400 "Тип-90-II" ("Аль-Халид").